경기 버스 협상 극적 타결 정상 운행…추미애 "도민 일상 지킨 결단"

AI 핵심 요약beta
- 경기도 버스 노사는 30일 밤샘 협상 끝에 임금 인상에 합의했다
- 공공관리제와 민영제 버스 노동자 임금을 각각 3.2% 인상했다
- 합의로 총파업이 철회돼 30일 첫차부터 전 노선이 정상 운행됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도 버스 노사 간 최종 조정 협상이 극적으로 타결되면서 30일 첫차부터 도내 전 버스 노선이 차질 없이 정상 운행되고 있다.
경기도 대변인은 30일 서면 브리핑을 통해 경기도 버스 노사 양측이 밤샘 협상 끝에 대승적 합의에 이르렀으며 이에 따라 우려됐던 총파업과 대중교통 대란이 철회됐다고 발표했다.
이번 타결로 노사는 공공관리제 버스와 민영제 버스 노동자의 임금을 각각 3.2% 인상하는 안에 최종 합의했다.
그동안 경기도는 노사 간 견해차를 좁히기 위해 다각적인 중재와 소통 노력을 지속해 왔다. 노사 양측 역시 '도민의 발을 묶어서는 안 된다'는 공감대 아래 서로 한 걸음씩 양보하며 타결을 이끌어냈다.
추미애 경기도지사는 협상 타결 직후 "도민의 일상과 안전한 출퇴근길을 지키기 위해 파업 없이 합의라는 큰 결단을 내려준 버스 노사 양측에 깊이 감사드린다"고 입장을 밝혔다.
경기도 대변인은 "도민들께서 믿고 안심하며 이용할 수 있는 안정적이고 쾌적한 대중교통 서비스를 제공하기 위해 앞으로도 다각적인 지원 노력을 아끼지 않겠다"고 전했다.
1141world@newspim.com