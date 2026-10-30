단양 소금정원 가을밤 음악으로 물든다…31일 '가을소리 음악회'

AI 핵심 요약beta
- 단양읍은 31일 소금정공원에서 가을소리 음악회를 개최한다
- 올해 15회째 음악회는 다양한 장르 공연과 먹거리를 선보인다
- 지역주민과 관광객은 음악으로 소통하며 가을밤을 즐긴다
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[단양=뉴스핌] 조영석 기자 = 깊어가는 가을밤, 충북 단양 소금정공원이 음악과 낭만이 어우러지는 축제의 장으로 변신한다.
단양읍은 오는 31일 오후 5시 30분 소금정공원에서 지역주민과 관광객이 함께 즐기는 '제15회 가을소리 음악회'를 개최한다고 밝혔다.
단양읍주민자치위원회가 주최하는 이번 음악회는 주민들에게 문화예술 향유 기회를 제공하고 지역주민과 관광객이 음악으로 소통하고 화합하는 자리로 마련됐다.
올해로 15회째를 맞는 가을소리 음악회는 매년 10월 말 개최되는 단양의 대표적인 가을 문화행사로 아름다운 음악과 함께 지역주민들에게 꾸준한 사랑을 받아왔다.
올해 공연은 다양한 장르의 음악과 풍성한 먹거리를 결합해 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 가을밤 축제로 꾸며진다.
식전 공연은 '아싸 다함께 예술단'의 신명 나는 아랑고고장구 공연과 지역가수 박영철의 무대로 시작된다.
이어지는 본공연에는 인썬, 김민제, 김이난, 이승우, 송예지 등이 출연해 각기 다른 색깔의 음악과 무대를 선보이며 관객들에게 특별한 즐거움을 선사할 예정이다.
공연장 한편에는 어묵과 부침개 등을 맛볼 수 있는 먹거리 장터가 운영되며 따뜻한 음료를 즐길 수 있는 셀프바도 마련된다.
선선한 가을바람과 아름다운 음악이 어우러지는 이번 행사는 주민들에게 일상의 여유를, 단양을 찾은 관광객들에게는 특별한 가을 추억을 선사할 것으로 기대된다.
이규진 단양읍주민자치위원장은 "깊어가는 가을의 정취 속에서 주민과 관광객 모두가 음악을 통해 즐거움과 위로를 얻는 시간이 되길 바란다"며 "가족, 친구, 이웃과 함께 소금정공원을 찾아 아름다운 가을밤의 추억을 만들어 가시길 바란다"고 말했다.
choys2299@newspim.com