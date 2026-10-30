윤상현 의원 "청년 소득계층 상승 22.4% 역대 최저…채용 걸림돌 걷어내야"

AI 핵심 요약beta
- 윤상현 의원은 30일 청년 소득이동률 하락에 개혁을 촉구했다
- 청년층 소득계층 상향 이동률은 22.4%로 역대 최저를 기록했다
- 윤 의원은 노동시장 경직성 완화와 청년 일자리 확대를 주장했다
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[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 윤상현 국민의힘 의원은 30일 청년층의 소득계층 상향 이동률이 역대 최저 수준으로 떨어진 것과 관련해 "지금 필요한 것은 지도층의 대각성"이라며 정부와 국회에 노동시장 구조개혁을 촉구했다.
윤 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "청년들에게 도전과 노력을 주문하기 전에 도전할 만한 기회부터 만들어줘야 한다"며 "정부와 국회가 불편한 개혁을 피하면서 청년들에게만 희망을 가지라고 말할 수는 없다"고 밝혔다.
그는 전날 국가데이터처가 발표한 '2024년 소득이동통계'를 언급하며 "근로·사업소득이 있는 국민 가운데 한 해 동안 소득계층이 올라간 사람은 16.9%에 그쳤다"며 "소득계층이 오르내린 비율인 소득이동성도 33.0%로, 전년보다 1.2%포인트 낮아졌다"고 설명했다.
특히 "15~39세 청년의 소득계층 상향 이동률은 22.4%로 역대 최저를 기록했다"며 "취업하고 경력을 쌓으며 더 나은 삶을 꿈꿔야 할 청년들에게 계층 상승의 사다리가 갈수록 가팔라지고 있다"고 지적했다.
청년 고용 여건에 대해서도 우려를 나타냈다. 윤 의원은 "한국은행에 따르면 올해 1~9월 15~29세 청년 고용률은 43.7%로, 2022년의 46.6%보다 낮아졌다"며 "반도체 호황으로 경제는 성장하고 있지만 그 성과는 청년 일자리로 충분히 이어지지 못하고 있다"고 주장했다.
이어 대기업 취업에 어려움을 겪다 계약직과 과외를 병행하게 된 청년의 사례를 소개하며 "꿈을 향해 도전하던 청년이 지쳐서 '해탈'을 말해야 하는 현실을 우리 정치가 가볍게 넘겨서는 안 된다"고 강조했다.
윤 의원은 청년 일자리 문제 해결을 위한 구조개혁의 필요성도 제기했다.
그는 "청년 일자리 문제는 일시적인 지원책만으로 해결할 수 없다"며 "기업의 신규 채용을 가로막는 제도적 걸림돌을 걷어내고 노동시장의 경직성을 완화해야 한다"고 말했다.
또 "직무교육과 취업·이직 지원을 강화해 청년들이 더 나은 일자리로 옮겨갈 수 있는 길도 열어야 한다"며 "기득권의 이해관계에 밀려 개혁을 미룬다면 그 부담은 결국 미래세대가 떠안게 된다"고 지적했다.
그러면서 "결혼과 출산을 말하기에 앞서 청년이 일하고, 자립하고, 더 나은 삶을 꿈꿀 수 있는 기반부터 세워야 한다"며 "청년들이 다시 도전할 수 있도록 계층 상승의 문턱을 낮춰야 한다. 말이 아닌 개혁으로 답할 때"라고 강조했다.
oneway@newspim.com