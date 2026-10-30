한국타이어, 네이버쇼핑 브랜드데이 개최…타이어 최대 51% 할인

AI 핵심 요약beta
- 한국타이어는 30일 네이버쇼핑에서 브랜드데이 행사를 진행했다
- 전 제품군을 최대 51% 할인하고 추가 할인·포인트 혜택을 제공했다
- 오후 7시 쇼핑라이브에서 윈터·올웨더 타이어를 최대 46% 할인했다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한국타이어앤테크놀로지가 겨울철을 앞두고 네이버쇼핑에서 타이어 할인 행사를 진행한다.
한국타이어는 30일 하루 동안 네이버쇼핑 공식 브랜드스토어에서 '브랜드데이' 프로모션과 '쇼핑라이브' 방송을 실시한다고 밝혔다.
이번 행사는 브랜드스토어 개설 4주년을 기념해 마련됐다. 전기차 전용 타이어 '아이온', 고성능 타이어 '벤투스', SUV 전용 '다이나프로', 올웨더 타이어 '웨더플렉스' 등 한국타이어 전 제품군을 최대 51% 할인 판매한다.
네이버페이로 일부 카드사 결제 시 선착순 10% 추가 할인이 적용되며, 30만원 이상 구매하면 최대 3만원을 할인받을 수 있다. 구매 고객에게는 네이버페이 포인트 3% 추가 적립 혜택도 제공한다.
일부 제품에는 구매 후 1년 또는 주행거리 1만6000km 이내 파손 시 무상 교환하는 '안심서비스'가 적용된다.
오후 7시부터는 윈터·올웨더 타이어 5종을 대상으로 쇼핑라이브를 진행한다. 최대 46% 할인과 네이버페이 포인트 6% 적립 혜택을 제공한다.
라이브 방송에서 윈터타이어 4개를 구매한 고객은 기존 장착 타이어를 1년간 무료로 보관할 수 있다. 삼성화재 다이렉트 자동차보험 신규 가입 시 적용되는 윈터타이어 장착 할인특약도 안내한다.
chanw@newspim.com