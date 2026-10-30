펄어비스, '붉은사막 인핸스드' 첫 DLC 글로벌 출시

AI 핵심 요약beta
- 펄어비스가 30일 ‘붉은사막 인핸스드’ 첫 DLC를 출시했다
- ‘미지의 여정’은 대양·수중 탐험과 신규 스토리를 담았다
- 연애·결혼, 거점 운영, 건축 등 생활 콘텐츠도 확장했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 펄어비스가 30일 '붉은사막 인핸스드'의 첫 번째 다운로드 콘텐츠(DLC) '미지의 여정'을 전 세계에 출시했다.
'미지의 여정'은 주인공 클리프, 웅카, 데미안이 각자의 길을 개척해 나가는 새로운 스토리를 담았다. 기존 파이웰 지역에서의 모험이 대양과 수중으로 확장되며 플레이어는 직접 건조한 선박으로 출항해 새로운 섬을 탐험하거나 바닷속 깊이 잠수해 숨겨진 보물과 유적을 발견할 수 있다.
게임 내 생활 콘텐츠도 추가됐다. 플레이어는 파이웰의 주민들과 신뢰를 쌓아 연인 관계로 발전하거나 결혼할 수 있으며 해방한 거점의 시설을 임대하고 운영해 재화를 축적하는 경제 활동도 즐길 수 있다.
하우징 시스템도 확장됐다. 실내 인테리어는 물론 벽과 창문 등 구조물의 배치와 집의 기본 구조까지 직접 설계해 건축할 수 있다. 특정 성의 경우 거점을 해방한 뒤 안뜰과 내부를 꾸며 자신만의 공간으로 활용할 수 있다.
'미지의 여정'은 플레이스테이션5, 엑스박스 시리즈 X|S, 스팀, 애플 맥, 에픽게임즈 스토어 등 주요 플랫폼에서 동시에 이용 가능하다.
origin@newspim.com