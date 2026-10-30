온라인 '집들이'가 오프라인으로…오늘의집, 파주서 팝업스토어 운영

AI 핵심 요약beta
- 오늘의집은 30일 파주 스타필드 빌리지에 팝업스토어를 열었다
- 팝업은 11월 12일까지 운영되며 이용자 집들이 상품을 전시했다
- 냄비·침구 등 300여종을 판매하고 구매 고객에게 경품을 제공했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
리빙 상품 300여종 판매
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 오늘의집이 실제 이용자들의 집들이 콘텐츠를 오프라인에서 경험할 수 있는 팝업스토어를 선보인다.
오늘의집은 경기 파주시 스타필드 빌리지 운정 1층에 팝업스토어 '오늘의집 집들이 : 파주 운정'을 연다고 30일 밝혔다.
팝업스토어는 오는 11월 12일까지 14일간 운영한다. 운영시간은 매일 오전 10시부터 오후 10시까지다.
이번 팝업은 오늘의집의 대표 콘텐츠인 '집들이'를 오프라인 공간으로 옮긴 것이 특징이다. 집들이는 이용자가 직접 꾸민 집을 사진과 함께 공개하는 콘텐츠로, 이번 행사에서는 파주·운정 지역 이용자 9명이 실제 집들이 콘텐츠에서 소개한 상품을 중심으로 매장을 구성했다.
팝업 입구에는 아홉 집의 이야기를 담은 리플렛을 호수별로 비치했다. 각 집은 '숲을 보며 일하는 사람의 집' 등 거주자의 생활방식을 반영해 이름을 붙였다. 리플렛에 표시된 QR코드를 촬영하면 오늘의집 앱에서 해당 이용자의 실제 집들이 콘텐츠를 확인할 수 있다.
매장에는 이용자들이 소개한 상품과 오늘의집 추천 상품을 함께 진열했다. ▲파주·운정 이용자의 집들이에 등장한 상품 ▲지역 이용자가 가장 많이 구매한 상품 ▲올해 오늘의집 인기 상품 등으로 구분해 방문객이 원하는 제품을 쉽게 찾을 수 있도록 했다. 오늘의집 단독 판매 상품도 별도로 표시한다.
판매 상품은 냄비와 조리도구부터 침구, 러그, 리빙박스까지 300여종이다. 모든 상품은 오늘의집 앱과 동일한 가격으로 판매한다.
온라인에서 인기를 얻은 주요 리빙 브랜드도 참여한다. 주방·다이닝 코너에서는 바겐슈타이거와 드부이에, 헤리터를 비롯해 테이블웨어 브랜드 소일베이커·무자기, 커트러리 브랜드 호랑·사브르 등의 상품을 선보인다.
패브릭 코너에는 겨울철 수요에 맞춰 헬로우슬립과 베이직톤 등 주요 침구 브랜드의 상품을 마련했다. 겨울이불과 극세사이불, 탄소매트 등을 직접 만져보고 보온성과 촉감을 확인할 수 있다.
방문객을 위한 현장 이벤트도 진행한다. 상품 구매 고객은 영수증 한 장당 한 번 캡슐 뽑기에 참여해 조명과 그릇, 거울 등 리빙 소품을 받을 수 있다. 5만원 이상 구매 고객에게는 팝업 한정 타포린백을 선착순으로 증정한다.
오늘의집 관계자는 "집들이 콘텐츠를 보다 보면 어디서 샀는지 궁금했거나 장바구니에 담아두고 고민했던 물건이 하나쯤은 있다"며 "이번 팝업은 파주·운정 지역 아홉 집의 실제 살림을 모아 오프라인에서 직접 경험하고 구매까지 할 수 있도록 기획한 자리"라고 말했다.
Q. '오늘의집 집들이 : 파주 운정' 팝업스토어는 어디서 언제까지 운영하나요?
A. 경기 파주시 스타필드 빌리지 운정 1층에서 11월 12일까지 운영합니다. 운영시간은 매일 오전 10시부터 오후 10시까지입니다.
Q. 이번 팝업스토어의 특징은 무엇인가요?
A. 파주·운정 지역 이용자 9명이 실제 '집들이' 콘텐츠에서 소개한 상품을 오프라인에서 직접 보고 구매할 수 있도록 구성했습니다. 입구에 비치된 리플렛의 QR코드를 촬영하면 오늘의집 앱에서 해당 이용자의 집들이 콘텐츠도 확인할 수 있습니다.
Q. 어떤 상품을 판매하며, 온라인과 가격이 다른가요?
A. 냄비와 조리도구, 침구, 러그, 리빙박스 등 300여종을 판매하며 모든 상품은 오늘의집 앱과 동일한 가격입니다. 지역 이용자의 집들이에 등장한 상품, 지역 이용자가 많이 구매한 상품, 올해 인기 상품 등으로 구분해 진열했습니다.
Q. 현장에서 직접 살펴볼 수 있는 브랜드와 상품은 무엇인가요?
A. 주방·다이닝 코너에서는 바겐슈타이거·드부이에·헤리터·소일베이커·무자기·호랑·사브르 등의 상품을 선보입니다. 패브릭 코너에서는 헬로우슬립과 베이직톤 등 주요 침구 브랜드의 겨울이불·극세사이불·탄소매트를 직접 만져보며 보온성과 촉감을 확인할 수 있습니다.
Q. 구매 고객을 위한 현장 혜택도 있나요?
A. 상품 구매 고객은 영수증 한 장당 한 번 캡슐 뽑기에 참여해 조명·그릇·거울 등 리빙 소품을 받을 수 있습니다. 5만원 이상 구매 고객에게는 팝업 한정 타포린백을 선착순으로 증정합니다.
chulsoofriend@newspim.com