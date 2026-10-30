CJ바이오사이언스, 한국인 맞춤 식이·장내 미생물 연구 성과 공개

AI 핵심 요약beta
- CJ바이오사이언스는 30일 국제학술대회서 연구성과를 발표했다
- 개인 식습관·장내 미생물 기반 정밀영양 전략을 소개했다
- 맞춤형 웰니스 플랫폼과 장내 미생물 서비스 강화를 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
식이지수 활용 서비스 연계 모색
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = CJ바이오사이언스는 지난 28일부터 30일까지 제주국제컨벤션센터에서 열린 '2026 한국식품영양과학회 국제학술대회'에서 정밀영양과 식이·마이크로바이옴 관련 연구 성과를 발표했다고 30일 밝혔다.
회사는 이번 학회에서 포스터 발표 2건과 구두 발표 1건을 진행했다. 개인의 식습관과 장내 미생물 특성을 고려한 맞춤형 영양 전략과 관련 평가 기술을 소개했다.
포스터 발표에서는 장내 미생물이 이용할 수 있는 탄수화물(MAC)을 활용한 영양 솔루션 브랜드 '맥플랜(MACPLAN)' 관련 연구를 공개했다. 시험관 내 스크리닝과 인체 적용 시험을 결합한 정밀영양 전략, 프로바이오틱스와 MAC을 조합한 복합 포뮬러 개발 등이 포함됐다.
장내 환경을 모사해 미생물 반응을 평가하는 'DIGEST'와 'DIGEST-Flow' 연구 체계도 소개했다.
지난 29일에는 서울대학교 식품영양학과 이정은 교수 연구팀과 공동으로 진행한 식이·마이크로바이옴 연구 결과를 구두 발표했다. 한국인 건강 성인 코호트 데이터를 바탕으로 개발한 '장내 미생물 타깃 식단 인덱스' 등이 주요 내용이다.
회사에 따르면 약 1만명 규모의 공개 데이터를 활용한 외부 검증에서 해당 식이지수는 기존 식이지수보다 임상지표와 높은 연관성을 보였다. 간소화된 설문 문항으로 식이를 평가할 수 있는 지표도 함께 소개하며 식단 관리 앱 등 디지털 헬스케어 서비스와의 연계 가능성을 제시했다.
CJ바이오사이언스는 연구 결과를 바탕으로 맞춤형 웰니스 플랫폼과 장내 미생물 분석 서비스 '것인사이드(Gut Inside)'를 강화할 계획이다.
CJ바이오사이언스 관계자는 "맞춤형 영양과 식이·마이크로바이옴 연구 역량을 알리는 계기였다"며 "국내외 연구기관과의 협력도 확대하겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com