유한양행, 베링거인겔하임과 디지털 헬스케어 협력 추진

AI 핵심 요약beta
- 유한양행과 한국베링거인겔하임은 30일 전략적 업무협약을 체결했다.
- 양사는 디지털 헬스케어·환자 지원·임상 분야 협력을 확대한다.
- 심혈관·신장·대사질환 중심으로 공동사업과 실사용 근거 생성을 검토한다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 유한양행은 한국베링거인겔하임과 디지털 헬스케어, 환자 지원, 임상·학술 분야 등의 협력을 확대하기 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 30일 밝혔다.
양사는 2010년 고혈압 치료제 '트윈스타'의 국내 공동판매를 시작으로 당뇨병 치료제 '트라젠타'와 '자디앙' 등으로 협력 품목을 확대해 왔다. 베링거인겔하임의 의약품 포트폴리오와 유한양행의 국내 영업·마케팅 역량을 결합한 협력이다.
이번 협약을 통해 양사는 디지털 헬스케어와 환자 지원 프로그램, 질환 인식 개선 및 조기 진단 활동, 의학 교육과 과학적 교류 등에서 공동 사업을 모색한다.
심혈관·신장·대사질환을 비롯한 주요 치료 영역에서는 혁신 의약품 도입과 임상·의학 분야 협력, 실사용 근거(RWE) 생성 가능성도 검토할 계획이다. 의료기관과 학계, 연구기관 등과의 교류를 통한 장기 협력 과제도 발굴한다.
이를 구체화하기 위해 공동 실무협의체 구성·운영을 검토한다. 협력 과제의 우선순위와 추진 현황, 과제별 실행 계획 등을 단계적으로 논의할 예정이다.
조욱제 유한양행 대표는 "축적해 온 연구개발 및 사업 역량과 국내 보건의료 환경에 대한 이해를 바탕으로 환자들의 치료 혜택 확대에 기여하겠다"고 말했다.
안나마리아 보이 한국베링거인겔하임 사장은 "지난 16년간 양사의 강점을 결합해 혁신 의약품의 국내 환자 접근성을 높여 왔다"며 "의약품 공급을 넘어 협력 범위를 넓혀 나가겠다"고 말했다.
양사는 최근 뇌혈관질환 분야로도 협력 품목을 확대했다. 지난해 급성 허혈성 뇌졸중 치료제 '액티라제'에 이어 올해 '메탈라제'를 협력 품목에 추가했다.
sykim@newspim.com