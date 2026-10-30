토스뱅크서 '젤리찾기' 게임하면 뚜레쥬르 쿠폰 쏜다

AI 핵심 요약beta
- 토스뱅크는 30일 뚜레쥬르와 게임 저금통 이벤트를 진행했다.
- 11일까지 케이크 젤리를 찾으면 뚜레쥬르 쿠폰을 제공했다.
- 쿠폰은 1000원 할인권부터 3만원 상당 기프티콘까지 지급했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 토스뱅크는 뚜레쥬르와 함께 게임 저금통 고객을 대상으로 제휴 이벤트를 진행한다고 30일 밝혔다. 내달 11일까지 진행되는 이번 이벤트에서는 게임 저금통의 '젤리찾기' 게임에서 케이크 모양 젤리를 찾으면 뚜레쥬르 쿠폰을 받을 수 있다.
게임 저금통을 보유한 고객이라면 누구나 참여 가능하며, 아직 가입하지 않은 고객도 토스뱅크 앱에서 즉시 만들어 참여할 수 있다. 이벤트 기간 동안 젤리찾기 게임판에는 기존 젤리와 함께 케이크 젤리가 숨어 있고, 블록을 깨다 이 젤리를 찾으면 쿠폰을 랜덤으로 받는다.
준비된 쿠폰은 총 80만 장으로, 1000원 할인권부터 3만원 상당 케이크 기프티콘까지 5가지 종류다. 한 사람이 종류마다 한 장씩 최대 5장까지 모을 수 있다. 다섯 장을 모은 뒤에도 젤리를 찾을 때마다 기존 보상금은 계속 쌓인다.
받은 쿠폰은 뚜레쥬르 앱에 등록해 배달이나 픽업 주문 시 사용할 수 있다. 쿠폰은 12월 3일까지 등록하고 사용해야 하며, 기한이 지나면 재발급이나 환급은 불가능하다.
게임 저금통은 토스뱅크가 지난해 5월 출시한 입출금통장으로, 게임판의 블록을 깰 때마다 통장에서 100원이 저금통으로 옮겨지고 젤리를 찾으면 1원부터 최대 300원까지 보상금이 랜덤으로 쌓인다.
romeok@newspim.com