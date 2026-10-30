신한자산운용, 주민수익공유·에너지 인프라 블라인드 펀드 5000억 결성

AI 핵심 요약beta
- 신한자산운용은 30일 약 5000억원 규모 에너지 인프라 펀드를 결성했다
- 주민참여형 재생에너지와 국내 에너지 인프라에 투자하는 상품을 출시했다
- 해상풍력과 전력망 등 에너지 전환 분야 투자 확대에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 신한자산운용은 30일 약 5000억원 규모의 에너지 인프라 블라인드 펀드를 결성했다고 밝혔다.
신한자산운용에 따르면 회사는 주민참여형 재생에너지사업에 투자하는 '신한 주민수익공유 일반사모특별자산투자신탁 제1호'와 국내 에너지 인프라 투자를 위한 '신한 에너지 인프라 성장 일반사모특별자산투자신탁 제1호'의 출자 약정을 각각 체결했다.
신한 주민수익공유 펀드는 대규모 재생에너지 발전사업에 참여하는 지역 주민과 주민조합 등에 자금을 공급하고, 발전소 운영기간 동안 발생하는 발전수익을 주민과 나누는 자산운용업계 최초의 주민참여 전용 펀드다. 신한자산운용은 대규모 해상풍력 주민참여 사업을 첫 투자 대상으로 확보했으며, 재생에너지 발전수익의 일부를 주민에게 환원해 지역 상생으로 이어지는 선순환 구조를 마련했다.
신한 에너지 인프라 성장펀드는 국내 신재생에너지 및 전력망 인프라 전반에 선·후순위 대출과 지분 투자를 결합해 개발부터 건설·운영까지 사업 전 주기에 자금을 공급하는 상품이다. 발전공기업·정책금융기관의 공공주도 사업과 국민성장펀드 연계 사업에 민간 자본이 조기에 참여할 수 있는 기반을 마련할 것으로 기대된다.
신한자산운용은 올해 ▲파리협정 제6.2조(ITMO) 승인 사업에 투자하는 탄소배출권 펀드 운용 ▲'신한 탄소중립 항만인프라 펀드' 결성 및 항만 내 탄소중립 에너지 사업 추진 ▲기후에너지환경부 'AI 활용 ESS 구축지원 사업'의 배전망 ESS 사업자 선정 ▲발전공기업 및 지역 산업단지공단과 국산 기자재를 우선 적용하는 공공주도 태양광 공동개발 등 탄소중립과 에너지 전환 분야에서 투자 및 사업 추진 성과를 이어가고 있다.
이호준 신한자산운용 인프라운용본부 전무는 "주민수익공유 펀드는 재생에너지 발전사업의 성과를 지역 주민과 기관투자자가 함께 나누며 에너지 전환과 지역 상생을 연결한다는 점에서 의미가 있다"며 "앞으로도 탄소배출권, 항만 탄소중립, 송배전망 등 다양한 분야에서 투자 기회를 발굴해 에너지 전환을 뒷받침하는 인프라 투자를 확대하겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com