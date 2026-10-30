동서발전, 2040년 온실가스 79%↓·재생에너지는 8.5GW ↑

AI 핵심 요약beta
- 한국동서발전은 30일 친환경·탄소중립 전략을 전면 개편했다
- 2040년 온실가스 감축목표를 2018년 대비 79% 이상으로 상향했다
- 재생에너지 설비를 8.5GW로 확대하고 발전량 비중을 44%로 높인다
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대기오염 90% 감축·재생에너지 비중 44% 확대
탄소중립·친환경·발전 3대 방향·12대 과제 추진
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국동서발전이 오는 2040년까지 온실가스 배출량을 2018년 대비 79% 이상 줄이고, 재생에너지 설비를 8.5기가와트(GW)까지 확대한다.
동서발전은 에너지 전환과 기후위기에 대응하기 위해 '친환경·탄소중립 전략'을 전면 개편하고 감축목표를 상향 조정했다고 30일 밝혔다.
이번 개편에 따라 2040년 온실가스 감축목표는 기존 76%에서 79% 이상으로 높아졌다. 대기오염물질은 2017~2018년 평균 대비 90% 이상 감축할 계획이다.
이를 위해 탄소중립 선도, 친환경 발전, 지역상생 환경경영 등 3대 방향 아래 12대 실행과제를 추진한다.
우선 석탄발전 대체와 수소 혼소 등을 통해 온실가스 배출량을 줄이고, 재생에너지 설비를 2040년까지 8.5GW로 확대해 전체 발전량에서 재생에너지가 차지하는 비중을 44%까지 높일 방침이다.
또한 그린수소 전주기 실증과 액화천연가스(LNG) 복합발전의 탄소포집·활용·저장(CCUS) 설비 고도화도 추진한다.
환경 분야에서는 발전소 폐수 재이용량을 2040년 212만톤까지 늘리고, 태양광 폐모듈을 재활용한 '에코 유리온실'을 지역 농가로 확대 보급한다.
지역상생 분야에서는 중소 협력사의 온실가스 감축을 지원하고, 하수슬러지와 버섯배지 등 지역 폐자원을 활용한 바이오연료 사용량을 2040년 20만톤까지 확대할 계획이다.
권명호 동서발전 사장은 "탄소중립은 이제 환경관리 과제를 넘어 발전회사의 미래를 좌우하는 핵심 경영과제"라며 "하나로 정비한 전략을 토대로 에너지 전환을 선도하고 지역과 함께 성장하는 에너지공기업이 되겠다"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com