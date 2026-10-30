"근처 주유소 찾아줘"…포티투닷, 글레오 AI 검색 기능 강화

AI 핵심 요약beta
- 포티투닷은 30일 글레오 AI의 첫 무선 업데이트를 실시했다.
- 업데이트로 내비게이션 검색과 유종별 주유소 가격 안내를 개선했다.
- 더 뉴 그랜저에서 문자 읽기와 경로 확인 기능도 추가했다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차그룹의 소프트웨어 전문기업 포티투닷이 차량용 인공지능(AI) 에이전트 '글레오 AI'의 첫 무선 소프트웨어 업데이트(OTA)를 실시한다.
포티투닷은 30일 현대차 '더 뉴 그랜저'에 탑재된 글레오 AI의 내비게이션 검색과 문자메시지 기능 등을 개선한다고 밝혔다.
글레오 AI는 포티투닷이 지난 5월 선보인 대규모 언어모델(LLM) 기반 음성 AI 에이전트다. 이번 업데이트는 실제 이용자들의 피드백을 반영해 주행 중 자주 사용하는 기능을 강화하는 데 초점을 맞췄다.
핵심은 내비게이션 연동 기능이다. 운전자가 음성으로 장소를 요청하면 AI가 주행 경로와 현재 위치를 분석해 적합한 목적지를 제안한다. 휴게소나 주유소, 화장실 등은 별도 조건을 말하지 않아도 가까운 장소를 우선 안내한다.
주유소 검색 시 휘발유와 경유 등 유종별 가격 정보도 제공한다. 음성 명령으로 문자메시지를 읽어주는 온디바이스 기능도 추가했다.
뒷좌석 탑승자의 전화 발신과 문자 전송 명령을 제한하는 기능도 적용했다. 여러 경유지를 설정한 경우 전체 경로 정보와 남은 시간도 음성으로 확인할 수 있다.
업데이트는 더 뉴 그랜저를 대상으로 현대차의 '플레오스 커넥트'를 통해 순차적으로 제공된다. 차량 시동 시 표시되는 안내에 따라 서비스센터 방문 없이 설치할 수 있다.
포티투닷은 향후에도 고객 이용 데이터를 바탕으로 글레오 AI의 기능을 지속적으로 개선할 계획이다.
chanw@newspim.com