현대백화점, 올해 크리스마스 테마는 뉴욕..."연말 인증샷 성지로"

AI 핵심 요약beta
- 현대백화점이 30일 전국 점포에 뉴욕풍 크리스마스 테마를 선보인다고 밝혔다.
- 더현대 서울은 10일부터 붉은 벽돌과 네온사인으로 1980~90년대 뉴욕을 재현한다.
- 압구정본점과 아울렛 등에도 대형 트리와 뉴욕 명소 조형물을 설치한다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 대백화점이 올해 크리스마스 무대를 1980~90년대 미국 뉴욕으로 꾸민다. 붉은 벽돌 건물과 네온사인, 노란 택시로 당시 거리 풍경을 재현하고 캐릭터 이야기를 더해 국내외 연말 방문객을 공략한다.
현대백화점은 전국 백화점과 아울렛에서 '크리스마스 인 뉴욕 시티(Christmas in New York City)' 테마를 순차적으로 선보인다고 30일 밝혔다. 지난 27일 무역센터점에서 시작했으며, 압구정본점은 11월 1일, 더현대 서울은 10일 공개한다.
더현대 서울은 다음달 10일부터 5층 사운즈 포레스트 H빌리지에서 테마 공간을 운영한다. 붉은 벽돌로 마감한 최대 10m 높이 건물 13개동, 빌보드, 네온사인, 노란 택시 등으로 80~90년대 뉴욕을 재현한다. 현대백화점의 시그니처 캐릭터 '아기 곰 해리'가 크리스마스 선물을 배달하다가 어려움을 겪자 골목의 고양이들이 배달을 돕는다는 스토리를 담았다.
H빌리지는 사전 예약제로 운영된다. 1차 사전 예약은 다음달 5일 오전 11시 프리미엄 큐레이션 전문몰 '더현대 하이'를 통해 진행되며, 현장 웨이팅도 가능하다. 투어·체험 상품 온라인 플랫폼 '클룩' 등을 통해 외국인 고객 대상 사전 예약도 진행하고 현장에 외국인 전용 웨이팅 접수 데스크를 마련한다.
압구정본점과 무역센터점 정문 광장에는 13m 대형 트리와 포토존이 설치된다. 판교점 1층과 5층 사이 수직 공간에는 타임스스퀘어, 월스트리트, 엠파이어 스테이트 빌딩 등 뉴욕 명소를 형상화한 대형 조형물이 들어선다. 무역센터점 10층 럭셔리 휴게 공간 '에피원'에는 크리스마스 트리, 6m 대형 고양이 조형물, 노란 택시가 전시된다.
현대프리미엄아울렛 김포점, 송도점, 스페이스원, 대전점 등 4개점 야외 광장에도 뉴욕 크리스마스 거리가 펼쳐진다. 최대 13m 높이의 대형 크리스마스 트리를 중심으로 고양이 조형물과 뉴스 가판대, 다채로운 크리스마스 오너먼트가 설치될 예정이다.
nrd@newspim.com