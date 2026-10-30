현대차, 그랜저에 OTA 업데이트…도어 잠금·RPM 표시 추가

AI 핵심 요약beta
- 현대차는 30일 더 뉴 그랜저에 OTA 업데이트를 실시했다
- 주행 화면에 도어 잠금과 기어 정보 기능을 추가했다
- 글레오 AI로 주변 검색과 문자 읽기 기능을 지원했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차가 '더 뉴 그랜저'의 인포테인먼트 시스템을 개선해 운전자 편의 기능을 확대한다.
현대차는 30일 차세대 인포테인먼트 시스템 '플레오스 커넥트(Pleos Connect)'의 무선 소프트웨어 업데이트(OTA)를 순차적으로 실시한다고 밝혔다.
이번 업데이트로 주행 정보 화면에 도어 잠금 버튼과 기어 변속 정보가 추가된다. 운전자는 화면 터치 한 번으로 전체 도어를 잠그거나 해제할 수 있으며 변속 시 현재 기어 상태도 확인할 수 있다.
슬림 디스플레이에는 엔진 회전수(RPM) 표시 기능이 추가된다. 주행 모드에 따라 속도계 글꼴과 배경화면도 달라진다.
차량용 음성 인공지능(AI) '글레오 AI'의 기능도 개선된다. 음성 명령으로 주행 경로 주변 장소를 검색할 수 있으며 문자메시지를 읽어주는 기능도 지원한다. 뒷좌석에서는 전화·문자 관련 음성 명령을 제한해 오작동을 방지한다.
이번 업데이트는 더 뉴 그랜저를 대상으로 진행되며 최근 출시된 '디 올 뉴 아반떼'와 '디 올 뉴 투싼'에는 해당 기능이 이미 적용됐다.
현대차 관계자는 "고객이 일상 주행에서 체감할 수 있는 편의 기능 강화에 초점을 맞췄다"며 "소프트웨어 업데이트를 통해 출고 후에도 진화하는 차량 경험을 제공하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com