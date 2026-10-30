씨어스, 제로웹과 AI 재택 환자 모니터링 서비스 개발 협력

AI 핵심 요약beta
- 씨어스와 제로웹은 30일 AI 재택환자 모니터링 MOU를 체결했다
- 양사는 생체신호와 생활데이터를 결합한 통합관제 시스템을 개발한다
- 내년 상반기 기술검증 후 하반기 협력병원 환자 대상 실증을 추진한다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 웨어러블 인공지능(AI)진단 모니터링 기업 씨어스와 비접촉 센서 기반 홈 헬스케어 기업 제로웹이 AI 기반 재택 환자 모니터링 서비스 개발을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 30일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 협약은 씨어스의 웨어러블 생체신호 모니터링 기술과 제로웹의 일상생활 데이터 분석 기술을 연계해 퇴원환자와 만성질환자를 위한 통합 모니터링 모델을 개발하기 위해 추진됐다.
씨어스는 AI 입원환자 모니터링 플랫폼 '씽크(thynC)'를 통해 국내 의료기관에서 축적한 웨어러블 생체신호 모니터링 기술과 운영 경험을 재택 환경으로 확장한다.
제로웹은 비접촉 센서 기반 재택 모니터링 솔루션 '케어벨(Carebell)'을 통해 환자의 움직임과 수면·재실 여부 등 일상생활 데이터를 수집하고, 생활 패턴 변화와 이상 징후를 분석하는 기술을 제공한다. 케어벨은 이상 징후 감지 시 관제센터의 안부 확인과 보호자 연락 등 돌봄 서비스로 연계되는 것이 특징이다.
양사는 생체신호 모니터링 기술과 생활 패턴 분석 기술을 연계한 통합 관제 시스템을 공동 개발할 계획이다. 이를 통해 의료진은 생체신호 변화가 발생한 시점의 활동·수면 정보를 함께 확인해 환자의 건강 상태와 생활 패턴 변화를 종합적으로 판단할 수 있다.
이재현 제로웹 대표는 "씨어스의 정밀 생체신호 기술과 제로웹의 일상생활 데이터가 결합되면 환자 상태의 변화를 보다 종합적으로 파악할 수 있을 것"이라며 "이번 협력을 계기로 재택 환자 관리가 사후 대응에서 예측과 예방 중심으로 발전하길 기대한다"고 말했다.
이영신 씨어스 대표는 "씨어스는 국내 의료기관에서 웨어러블 AI 기반 환자 모니터링 플랫폼을 상용화하며 의료현장 적용 경험을 축적해 왔다"며 "이번 협력을 통해 의료 모니터링 기술을 재택 환경으로 확장하고, 생체신호와 일상생활 데이터를 연계한 새로운 환자 관리 모델을 단계적으로 검증해 나가겠다"고 말했다.
양사는 내년 상반기까지 데이터 연계와 통합 관제 시스템 개발 및 기술 검증을 진행하고, 관련 인허가 절차를 거쳐 하반기부터 협력 의료기관 환자를 대상으로 실증을 추진할 계획이다.
한편 씨어스는 올해 헤링스, 연세송내과, 삼성화재 등과 협력하며 재택 환자 모니터링 사업을 확대해 왔다. 헤링스와는 재택 암환자의 생체신호와 영양·생활 관리를 연계한 통합 플랫폼 개발을, 연세송내과와는 퇴원환자 관리부터 재택입원까지 아우르는 통합관제 모델 구축을 추진하고 있다. 삼성화재와는 보험 데이터와 AI 모니터링 기술을 결합한 퇴원환자 애프터케어 및 예후 예측 모델 개발에 협력하고 있다.
nylee54@newspim.com