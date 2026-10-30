김우빈, 야구 재능 꿰뚫는 특별한 눈 얻었다…'기프트' 티저 공개

AI 핵심 요약beta
- 12월 5일 tvN은 김우빈 주연 드라마 ‘기프트’를 첫 방송한다.
- 김우빈은 야구 재능과 성장 가능성을 꿰뚫는 전직 투수코치를 연기한다.
- 특별한 능력을 얻은 감독이 전국 꼴찌 고교 야구부의 반격을 이끈다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김우빈이 사람의 야구 재능과 성장 가능성을 단번에 알아보는 특별한 능력을 얻고 전국 꼴찌 고교 야구부의 반격을 이끈다.
오는 12월 5일 밤 9시 10분 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 '기프트'는 불의의 사고 이후 특별한 능력을 얻게 된 전 프로야구 투수코치가 전국 꼴찌 고교 야구부의 감독으로 부임하며 벌어지는 이야기를 그린다. 재능과 노력 사이에서 답을 찾아가는 성장 스포츠 드라마로, 카카오웹툰에서 인기리에 연재 중인 정이리이리 작가의 동명 야구 웹툰을 원작으로 한다.
이 가운데 공개된 '기프트 티저'는 정민용(김우빈)이 얻게 된 특별한 능력을 예고한다. "이제 내 눈에 다 보이거든. 그 정답이"라는 대사처럼, 불의의 사고 이후 정민용은 사람의 타고난 야구 재능과 성장 가능성을 단 1초 만에 꿰뚫어 보는 눈을 갖게 된다. 선수의 잠재력과 능력을 보는 눈으로 경기에서 이기기 위한 정답까지 판단할 수 있게 된 것. "네가 알던 정민용은 뒈졌고 나도 이제 제대로 살아볼라고"라는 그의 각오는 새로운 능력을 얻은 정민용이 야구 감독으로서 펼쳐 나갈 이야기와 반전에 대한 궁금증을 더한다.
'기프트 티저'는 확신에 찬 정민용의 얼굴을 비추며 감독으로 변신한 그가 이끌어갈 승부에 대한 궁금증을 끌어올린다. 거침없는 눈빛으로 "기대하시라고. 이제부턴 우리 실력 제대로 함 보여줘 볼라니까"라고 말하는 모습은 뜨거운 반격의 시작을 알린다. 특별한 능력을 손에 쥔 정민용이 전국 꼴찌 덕천고 야구부를 어떻게 이끌어 갈지, 재능과 노력의 의미를 새롭게 조명할 '기프트'만의 색다른 성장 스포츠 드라마에 기대가 모인다.
한편, tvN 새 토일드라마 '기프트'는 12월 5일 밤 9시 10분 첫 방송된다.
moonddo00@newspim.com