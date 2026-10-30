하나은행, 태권브이 50주년 기념 최고 연 5% 적금 출시

[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 하나은행이 30일 로봇 태권브이 탄생 50주년을 맞아 '날아라 태권브이 적금'을 출시했다.
6개월 만기 상품으로 이날부터 6개월간 총 3만좌 한도로 판매된다. 기본 연 2.0% 금리에 최대 연 3.0%포인트의 우대금리를 더해 최고 연 5.0%까지 제공한다.
우대금리는 예적금 첫 거래 고객에게 연 2.0%포인트, 입출금 통장에서 3회 이상 자동이체한 고객에게 연 1.0%포인트가 적용된다.
가입금액은 매월 1만원 이상 20만원 이하며, 하나은행 모바일 앱 '하나원큐'를 통해 가입할 수 있다.
하나은행은 12월 31일까지 가입 고객을 대상으로 추첨을 통해 한정판 굿즈를 증정한다. 1미터 크기의 태권브이 피규어(1명), 태권브이 캐릭터가 담긴 추억의 딱지책(150명), 로봇 태권브이 기념우표(200명) 등이 경품으로 준비됐다.
하나원큐 내 '놀이터'에서 태권브이 전용관을 운영하며 매주 로봇 태권브이 리메이크 애니메이션 콘텐츠를 공개할 예정이다.
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