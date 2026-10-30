노랑풍선, 겨울 캄보디아 여행상품 출시

AI 핵심 요약beta
- 노랑풍선이 30일 트리니티항공 씨엠립 직항 겨울여행상품을 출시했다
- 상품은 12월 24일부터 2월 28일까지 앙코르 유적과 자연을 담았다
- 5성급 숙박과 마사지 포함, 노팁·노옵션 상품도 선택 가능하다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 노랑풍선이 트리니티항공 씨엠립 직항편을 활용한 겨울 캄보디아 여행상품을 출시한다고 30일 밝혔다. 상품은 오는 12월 24일부터 내년 2월 28일까지 운영된다.
캄보디아는 12월부터 2월까지 건기로 야외 관광에 적합한 시기다. 노랑풍선은 직항편을 통한 이동 편의성을 높이고 역사 유적과 자연, 현지 문화 체험을 아우르는 일정을 구성했다.
회사에 따르면 이번 상품은 5성급 호텔 3박을 기본으로 앙코르 유적 관광, 톤레샵 호수 방문, 마사지 등을 포함한다. 여행객의 선호에 따라 실속형부터 노팁·노옵션·노쇼핑 상품까지 선택할 수 있다.
주요 일정으로는 툭툭이를 타고 앙코르와트 등 유적지를 둘러보는 관광이 포함된다. 동남아시아 최대 담수호인 톤레샵 호수에서는 수상촌 관광을 통해 현지 주민들의 생활을 경험할 수 있다. 왓프레아프롬랏 사원 방문, 전통 재래시장 둘러보기, 자이언트 박쥐와 왕실 전용 빅토리아 파크 관광도 포함된다.
낮 관광 후에는 야간 시티투어가 이어진다. 야간 시티투어에서는 맥주 1캔 또는 음료 1잔을 제공하며, 현지 카페에서 커피 또는 음료와 망고 도시락을 즐기는 체험도 마련했다. 여행 중 휴식을 위해 상품에 따라 전신마사지 1시간 또는 허브볼마사지 2시간을 제공한다.
노팁·노옵션·노쇼핑 상품은 현지 가이드 팁과 선택 관광, 쇼핑 일정에 대한 부담을 줄인 것이 특징이며, 약 30달러 상당의 VIP 도착비자 혜택도 포함된다.
노랑풍선 관계자는 "캄보디아는 앙코르 유적의 역사와 건축미를 비롯해 톤레샵 호수의 자연환경과 현지 생활문화까지 함께 경험할 수 있는 여행지"라며 "이번 상품은 직항편을 통한 이동 편의성과 다양한 관광 콘텐츠, 휴식 요소를 함께 고려해 구성한 만큼 겨울철 캄보디아 여행을 계획하는 고객들에게 좋은 선택지가 될 것으로 기대한다"고 말했다.
nylee54@newspim.com