스윙스, 에이스팩토리와 전속계약…'타짜' 이어 본격 배우 행보

AI 핵심 요약beta
- 에이스팩토리는 29일 래퍼 스윙스와 전속계약을 체결했다
- 문지훈은 영화와 숏폼 드라마로 연기 활동을 확대했다
- 문지훈은 에이스팩토리와 함께 최고의 배우가 되겠다고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 래퍼 스윙스(본명 문지훈)가 배우 전문 매니지먼트사 에이스팩토리와 전속계약을 체결하고 본격적인 연기 활동에 나선다.
에이스팩토리는 29일 문지훈(스윙스)과 전속계약을 체결했다고 밝혔다.
소속사는 "문지훈 배우는 음악 활동을 통해 쌓아온 독보적인 존재감과 표현력을 바탕으로 최근 연기 분야에서도 활동 영역을 넓혀 왔다"며 "문지훈 배우가 가진 다양한 매력과 배우로서의 역량에 깊이 공감하며 함께하게 됐다"고 전했다. 이어 "새로운 시작에 많은 관심과 응원 부탁드린다"고 덧붙였다.
문지훈은 2008년 EP 앨범 '업그레이드'(Upgrade)로 데뷔한 뒤 래퍼 스윙스로 활동하며 음악 팬들에게 이름을 알렸다. Mnet 힙합 서바이벌 프로그램 '쇼미더머니2'에서 최종 3위를 기록했으며, 이후 '쇼미더머니3'부터 프로듀서로도 참여하는 등 국내 힙합 신에서 존재감을 드러냈다.
최근에는 음악을 넘어 연기 분야로 활동 영역을 확장했다. 지난 9월 개봉한 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'에서 살인청부업자 아브라함 역을 맡아 첫 스크린 연기에 도전했다. 극 중 두려움 없이 명령을 수행하는 인물을 연기하며 강렬한 인상을 남겼다. 해당 작품으로 제47회 청룡영화상 신인남우상 후보에도 이름을 올렸다.
이어 지난 22일 공개된 숏폼 드라마 '광안: 세자의 여자'에서는 세자의 벗이자 호위무사 남휼 역을 맡아 사극 연기에도 도전했다. 성훈, 츄 등과 호흡을 맞추며 또 다른 모습을 선보였다.
전속계약 소식이 전해진 뒤 문지훈은 자신의 SNS를 통해 "랩도 너무 진심으로 대했고 연기도 마찬가지다. 감사하게도 에이스팩토리와 함께하기로 했다"며 "최고의 제가 되겠다. 함께해요"라고 소감을 밝혔다.
한편 에이스팩토리에는 이종석, 이준혁, 장동건, 고소영, 염혜란 등이 소속돼 있다. 문지훈이 새 소속사와 함께 배우로서 어떤 행보를 이어갈지 관심이 모인다.
moonddo00@newspim.com