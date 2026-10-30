신세계백화점 천안아산점, 스포츠·남성 브랜드 50개 새단장

AI 핵심 요약beta
- 신세계백화점은 30일 천안아산점 아웃도어·스포츠 매장을 새단장했다
- 스포츠 매장을 확대하고 트레일러닝·짐웨어 상품을 강화했다
- 남성복 20여개 브랜드를 재정비하고 본투윈을 신규 입점시켰다
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 신세계백화점 천안아산점이 K패션에 이어 아웃도어·스포츠와 남성복 매장을 재정비한다. 스포츠 브랜드의 매장 면적을 늘리고 트레일러닝·짐웨어 상품을 보강해 2030세대와 젊은 가족 고객을 공략한다.
신세계백화점은 천안아산점의 아웃도어·스포츠 30여개, 남성복 20여개 브랜드 매장을 새단장했다고 30일 밝혔다. 지난 달 1층에 K브랜드 플랫폼 '신세계 하이퍼그라운드'를 선보인 데 이은 후속 리뉴얼이다.
천안아산점 하이퍼그라운드는 새로운 브랜드 아이덴티티(BI)를 처음 적용한 매장이다. 포터리와 무신사 스탠다드, 세터, 노매뉴얼 등 신규 브랜드 20개를 들였다. 개장 후 한 달간 매출은 전년 대비 25% 이상 증가했다.
신세계는 2030 고객 비중이 높은 점포 특성을 고려해 하이퍼그라운드와 연계할 수 있는 스포츠·남성 상품군을 강화했다.
아웃도어 부문에서는 노스페이스, 코오롱스포츠, K2, 파타고니아, 블랙야크 등의 매장을 확대했다. 노스페이스와 살로몬 매장을 넓혔고, 블랙야크와 살로몬은 트레일러닝 상품을 강화했다. 크록스는 가족 고객을 겨냥해 매장을 확장했으며, 윌슨은 신규 입점했다.
스포츠 브랜드는 대형 매장 전략을 추진한다. 아디다스와 뉴발란스는 다음 달 각각 100여 평 규모의 '아디다스 비컨'과 '뉴발란스 메가샵'으로 문을 연다. 기존 매장보다 면적을 약 2배 확대한다. 휠라, 푸마, 라코스테스포츠, 르꼬끄 등도 새단장했으며, 데상트, 노르디스크, 가민 등도 새로운 모습으로 선보인다.
남성 카테고리는 3층 매장에서 폴로, 라코스테, 빈폴, 시스템옴므, 갤럭시, 닥스 등 20개 브랜드를 재정비하고 신규 인테리어를 적용했다. 1층 하이퍼그라운드에는 프리미엄 짐웨어 브랜드 본투윈이 지역 상권 최초로 입점했다.
nrd@newspim.com