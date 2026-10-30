유해진, '암살자들' 신변보호 종료 후 첫 공식석상서 대통령 표창 수상

AI 핵심 요약beta
- 유해진은 29일 대중문화예술상에서 대통령표창을 수상했다.
- 영화 ‘왕과 사는 남자’로 1600만 관객 흥행을 이끌었다.
- ‘암살자(들)’ 논란으로 신변 위협을 받아 경찰 보호를 요청했다.
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '암살자(들)' 논란으로 신변 위협을 받았던 배우 유해진이 영화 '왕과 사는 남자'를 비롯한 다수의 1000만 돌파 작품에서 활약한 공로로 대통령 표창을 받았다.
유해진은 29일 서울 중구 국립극장 해오름극장에서 열린 '제17회 대한민국 대중문화예술상' 시상식에서 대통령표창을 수상했다.
문화체육관광부가 주최하고 한국콘텐츠진흥원이 주관한 이날 시상식에서 유해진은 "정말 큰 상을 주셔서 감사드린다"며 "수상에는 '왕과 사는 남자'의 영향이 컸으리라 생각한다"고 소감을 말했다.
이어 "제가 보답할 수 있는 일은 '왕과 사는 남자' 같은 작품으로, 또 좋은 영화로 보답하는 일밖에 없을 것 같다"며 "더욱 노력하겠다"고 덧붙였다.
유해진은 지난 2월 개봉한 장항준 감독의 영화 '왕과 사는 남자'에서 엄홍도 역으로 열연했다. 작품은 무려 1600만 관객을 동원하며 대흥행했다. 유해진과 함께 연출을 맡은 장항준 감독 역시 이날 대통령표창을 나란히 수상했다.
앞서 유해진은 9월 개봉한 영화 '암살자(들)'의 역사 왜곡 논란이 불거지며 신변 위협 우려가 커져 경찰에 보호를 요청했다. 영화가 1974년 육영수 여사 저격 사건을 소재로 하면서, 일부 보수단체가 유해진의 자택 앞에서 항의 집회를 벌이는 등 논란이 커졌다. 이후 첫 공식석상에서 대통령표창을 수상하게 됐다.
이날 유해진, 장항준 감독 외 음악감독 강승원, 밴드 부활, 그룹 슈퍼주니어, 배우 류승룡과 소지섭 등이 대통령표창을 수여 받았다.
올해 시상식에서는 故 신해철, 유재석, 한영애, 블랙핑크 등 문화훈장 10명, 대통령표창 7명(팀), 국무총리표창 8명(팀), 문화체육관광부 장관표창 11명(팀) 등 총 36명(팀)이 수상의 영예를 안았다.
jyyang@newspim.com