남양유업, '슈퍼제로 락토프리 멸균우유' 내놔

AI 핵심 요약beta
- 남양유업이 30일 식이섬유를 더한 180mL 멸균우유를 출시했다
- 신제품은 유당과 지방이 없고 식이섬유 1.4g을 담았다
- 남양유업 락토프리 제품군은 냉장·멸균 각 3종으로 확대됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 남양유업이 무지방 락토프리 우유에 식이섬유를 더한 소용량 신제품 '슈퍼제로 락토프리 멸균우유' 180mL를 출시한다고 30일 밝혔다. 기존 900mL 살균우유에 이어 상온 보관이 가능한 소용량 멸균 제품으로 제품군을 넓혔다.
신제품은 기존 '슈퍼제로 락토프리 살균우유'의 유당 0g, 지방 0g 설계를 유지하면서 1팩(180mL)당 식이섬유 1.4g을 담았다. 유당만 분해해 나머지 영양성분을 유지하는 'LST(유당표준화) 공법'과 산소 접촉을 최소화했다.
이번 출시로 남양유업의 락토프리 제품은 냉장 살균우유 3종, 멸균우유 3종 등 총 6종이 됐다. 닐슨코리아에 따르면 2025년 9월부터 2026년 8월까지 최근 1년간 국내 락토프리 우유 시장은 전년 동기 대비 3.3% 성장했다. 남양유업의 올해 상반기 락토프리 멸균우유 매출은 전년 동기 대비 29.4% 증가했다.
김종태 남양유업 카테고리 매니저는 "앞으로도 소비자의 다양한 요구와 음용 환경을 고려한 제품을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com