전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.30 (금) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
글로벌·중국 미국·북미

속보

더보기

[채권/외환] 美 국채 금리·달러 동반 하락…AI 투자 부담에 안전자산 선호

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 미국 국채 금리와 달러화가 29일 동반 하락했다.
  • 예상 부합 물가 지표에 12월 금리 인상 전망이 약화했다.
  • AI 투자 부담 우려로 안전자산인 국채에 매수세가 몰렸다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

10년물 금리 4.98%로 하락
물가 예상 부합에 12월 금리 인상 전망 소폭 후퇴

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 국채 금리와 달러화 가치가 29일(현지시간) 동반 하락했다. 미국의 물가 상승세가 이어졌지만 인플레이션 지표가 시장 예상에 부합한 가운데 인공지능(AI) 산업의 막대한 투자 부담에 대한 우려가 다시 불거지면서 안전자산인 국채에 매수세가 몰렸다. 달러화도 주요 통화 대비 약세를 보였다.

미국 연방준비제도(Fed·연준)가 전날 기준금리를 동결한 가운데 시장에서는 오는 12월 금리 인상 가능성을 여전히 높게 보고 있다. 다만 이날 발표된 물가와 경제성장 지표가 예상에서 크게 벗어나지 않으면서 금리 인상 전망은 다소 약해졌다.

이날 미국 10년 만기 국채 금리는 전 거래일보다 6.5bp(1bp=0.01%포인트) 하락한 4.980%를 기록했다. 통화정책에 민감한 2년물 국채 금리는 8.7bp 내린 4.648%, 30년물 금리는 4bp 하락한 5.321%를 나타냈다.

미 국채 10년물 차트, 자료=야후 파이낸스, 2026.10.30 koinwon@newspim.com

외환시장에서도 달러화가 약세를 보였다. 주요 6개국 통화 대비 달러화 가치를 나타내는 달러인덱스는 0.14% 하락한 101.98을 기록했다. 유로화는 달러 대비 0.13% 오른 1.1167달러에 거래됐고, 달러화는 스위스프랑 대비 0.27% 내린 0.826프랑을 나타냈다.

이날 발표된 미국의 경제지표는 물가 상승 압력이 여전한 가운데 경제성장도 견조하게 이어지고 있음을 보여줬다. 미 상무부에 따르면 연준이 선호하는 물가 지표인 개인소비지출(PCE) 물가지수는 9월 전월 대비 0.5%, 전년 대비 3.6% 상승했다. 전월 대비 상승률은 시장 예상에 부합했다. 휘발유를 비롯한 상품 가격 상승이 물가를 끌어올렸다.

미국의 3분기 국내총생산(GDP)은 연율 기준 3.4%(속보치) 증가해 시장 전망치를 웃돌았다. 견조한 소비지출과 AI 관련 기업들의 투자 확대가 경제성장을 뒷받침했다.

다만 소비 여력이 약해지고 있다는 우려도 나왔다. 제프리스의 토머스 사이먼스 미국 담당 수석 이코노미스트는 "9월 개인소비가 정체되면서 3분기를 다소 부진하게 마무리했고, 저축률도 4% 아래로 떨어졌다"고 지적했다.

스파르탄캐피털증권의 피터 카딜로 수석 시장 이코노미스트는 "GDP 성장률은 양호했지만, 그 대부분은 AI 관련 지출 증가에서 비롯됐다"고 평가했다.

AI 산업의 막대한 투자 부담에 대한 우려도 국채 금리를 끌어내렸다. 전날 장 마감 후 발표된 알파벳의 실적을 계기로 AI 투자 확대에 따른 수익성 논란이 다시 불거지면서 기술주를 중심으로 매도세가 나타났다.

지난주에도 메타플랫폼스의 실적 발표 이후 AI 투자 부담에 대한 우려가 확산하면서 주식시장이 급락했고, 안전자산인 국채로 투자자금이 몰린 바 있다.

연준의 향후 통화정책을 둘러싼 불확실성도 이어지고 있다. 연준은 전날 예상대로 기준금리를 3.75~4.00%로 동결하면서 미국 경제에 대한 평가를 상향 조정했다. 앞서 지난 9월에는 에너지 가격 상승과 AI 투자 확대 등에 따른 물가 상승 압력에 대응하기 위해 3년 만에 처음으로 금리를 인상했다.

케빈 워시 연준 의장은 전날 경제성장을 둔화시키거나 실업률을 높이지 않고도 인플레이션을 목표치인 2%로 낮출 수 있다고 밝혔다. 이 발언 이후 시장에서는 2027년 추가 금리 인상에 대한 전망이 다소 약해졌다.

시카고상품거래소(CME)의 페드워치에 따르면 금리 선물시장은 연준이 오는 12월 기준금리를 0.25%포인트 인상할 확률을 약 78%로 반영했다. 이는 이날 경제지표 발표 전 약 83%에서 낮아진 수준이다.

머니코프 북미법인의 유진 엡스타인 구조화상품 부문 책임자는 "대부분의 경제지표가 예상에 부합했고 이미 시장 가격에 반영돼 있었기 때문에 달러화가 크게 반응하지 않았다"고 설명했다.

유럽에서는 유럽중앙은행(ECB)이 예상대로 기준금리를 동결했다. 다만 에너지 가격 급등으로 물가 상승 위험이 커지고 있다고 경고하면서 오는 12월 금리 인상 가능성을 열어뒀다.

솔트마시이코노믹스의 마르첼 알렉산드로비치 유럽 담당 이코노미스트는 "ECB가 예상대로 금리를 동결했지만 물가 상승 위험을 강조하면서 12월 금리 인상 가능성이 여전히 높다는 신호를 보냈다"고 분석했다.

ECB는 이날 크리스틴 라가르드 총재의 조기 퇴임도 발표했다. 라가르드 총재는 당초 임기가 끝나는 2027년 10월보다 앞선 내년 2월 7일 자리에서 물러날 예정이다. 이에 따라 ECB는 내년 상반기 주요 정책 결정권자들의 대규모 인적 개편을 앞두게 됐다.

일본은행(BOJ)의 통화정책 결정을 앞두고 엔화는 소폭 약세를 보였다. 엔화 가치는 달러 대비 0.05% 하락한 달러당 157.91엔을 기록했다.

일본은행은 30일 이틀간의 통화정책회의를 마무리하고 기준금리를 발표할 예정이다. 시장에서는 금리 동결을 예상하고 있지만 일부 정책위원들이 추가 긴축을 주장할 경우 엔화가 강세를 보일 가능성도 제기된다.

뱅크오브아메리카(BofA)의 이즈미 드발리에 등이 이끄는 애널리스트들은 "이번 회의가 엔화 시장에 큰 영향을 미치지는 않을 것으로 예상하지만, 두 명 이상의 위원이 매파적 반대 의견을 낼 경우 엔화가 강세를 보일 가능성이 더 크다"고 분석했다.

한편 달러/원 환율은 한국 시간 30일 오전 7시 20분 기준 전장 대비 0.22% 하락한 1340.50원을 가리켰다. 

koinwon@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
[날씨] 30일 새벽까지 비…추위 다소 누그러져 [서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 금요일인 30일은 충청권과 남부지방에 내리던 비가 새벽에 대부분 그치겠다. 전국이 대체로 흐리다가 오전부터 구름이 걷히겠고, 서울 낮 기온은 18도까지 오르겠다. 29일 기상청에 따르면 이날 전국 곳곳에 내린 비는 하루 뒤인 오는 30일 새벽까지 이어질 전망이다. 충청권과 남부지방은 오전 3시 전후로 비가 그치고 제주도는 오전 9시까지 비가 이어지겠다. 예상 강수량은 5~10㎜다. [서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 전국 곳곳에 한파주의보가 발효되며 서울 아침 기온이 2도까지 떨어진 28일 오전 서울 종로구 광화문 사거리에서 시민들이 발걸음을 옮기고 있다. 2026.10.28 kunjoo@newspim.com 비가 그친 후 아침과 낮 기온이 다소 올라 추위가 누그러질 전망이다. 아침 최저기온은 5~13도, 낮 최고기온은 16~21도로 예상된다. 주요 지역별 최저기온은 ▲서울 9도 ▲인천 10도 ▲수원 9도 ▲춘천 6도 ▲강릉 11도 ▲청주 9도 ▲대전 9도 ▲전주 11도 ▲광주 10도 ▲대구 9도 ▲부산 13도 ▲울산 10도 ▲제주 16도다. 최고기온은 ▲서울 18도 ▲인천 18도 ▲수원 18도 ▲춘천 17도 ▲강릉 20도 ▲청주 19도 ▲대전 19도 ▲전주 19도 ▲광주 20도 ▲대구 20도 ▲부산 21도 ▲울산 21도 ▲제주 20도다. 미세먼지 농도는 전국이 '좋음'~'보통' 수준을 보이겠다. 바다의 물결은 동해와 서해 앞바다에서 0.5~1.5m, 남해 앞바다에서 0.5~1.0m로 일겠다. calebcao@newspim.com 2026-10-29 17:00
사진
대통령 SNS와 내부 분열 초래한 유시민 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 이재명 대통령의 잇단 소셜미디어(SNS) 발언을 둘러싸고 정치권의 논란이 확산하고 있다. 외국인 노동자와 다문화가정 관련 발언에 진보 진영에서 비판이 제기된 가운데, 더불어민주당 내부에서도 대통령의 SNS 활동이 너무 광범위하고 잦다는 평가에 줄이거나 표현을 정제해야 한다는 목소리가 나왔다. 또한 유시민 작가가 이 대통령의 국정 운영을 윤석열 전 대통령에 빗대며 또 다시 센 비판에 나서며 민주당 의원들 사이에서는 반박과 대응 자제론이 엇갈리고 있다. 이재명 대통령 X ◆李대통령 잇단 SNS 발언…외국인 노동자·다문화가정 논란 29일 정치권에 따르면 이 대통령은 최근 엑스(X·옛 트위터)를 통해 정치·사회 현안에 대한 의견을 지속적으로 밝히고 있다. 지난 28일에도 언론 보도에 대한 반박 등 여러 건의 게시물을 올렸다. 최근 논란이 불거진 것은 외국인 노동자 관련 발언과 다문화가정 산후조리원 우선 이용 제도에 대한 문제 제기다. 이 대통령은 지난 27일 국무회의에서 외국인 노동자가 국내 경제에 크게 도움이 되지 않는다는 취지로 발언했다. 이후 한겨레가 해당 발언을 '도움이 되지 않는다'고 보도하자, 이 대통령은 "'도움이 안 된다'는 말과 '크게 도움이 안 된다'는 말은 크게 차이가 있다"며 정정과 사과를 요구했다. 또 전날에는 보수 성향 온라인 커뮤니티 '에펨코리아'(펨코)의 공공 산후조리원 관련 게시물을 공유하고 다문화가족에 대한 우대 제도의 적절성을 검토하겠다고 밝혔다. 이 대통령은 "다문화가족들이 피해를 입지 않는 것을 넘어 우대까지 할 필요성이 큰지, 우대 제도 폐지가 필요한지 등에 대해 지방 정부와 협의는 물론 시행령 개정까지 포함해 깊이 검토해 보겠다"고 했다. 이를 두고 진보 성향 온라인 커뮤니티와 정의당 등에서는 다문화가족에 대한 차별을 우려하는 비판이 나왔다. 이재명 대통령. [사진=청와대] ◆청와대, 발언 취지 해명…모자보건법 시행령 개정 검토 청와대는 대통령 발언의 취지를 설명하며 관련 논란에 대응했다. 임호근 청와대 인구정책비서관은 이날 오전 공지를 통해 "이 대통령이 지방정부의 산후조리원 관련 제도에 대해 게시한 SNS 글은 산후조리원 이용 우선순위의 공정성과 합리성을 높여, 모든 출산 가정이 공감할 수 있는 지원 체계로 개선할 필요성을 제기한 것"이라고 설명했다. 청와대는 지방정부 등의 의견을 수렴해 모자보건법 시행령 개정을 검토하겠다는 입장도 밝혔다. 외국인 노동자 관련 발언에 대해서는 농어업 분야의 낮은 임금과 열악한 일자리 여건을 개선하고 내국인 고용을 확대할 필요성을 강조한 것이라고 설명했다. 강유정 청와대 수석대변인은 "두 주제는 서로 다른 정책적 제안인 만큼 특정 단어보다는 발언의 맥락과 골자를 함께 고려해주시길 바란다"고 당부했다. 이재명 대통령 X ◆與 중진들, SNS 소통 자제 필요성 언급...李대통령 "포기할 수 없는 책무" 민주당 내부에서도 대통령의 SNS 소통 방식에 대한 조언이 이어졌다. 이재명 정부 초대 법무부 장관을 지낸 정성호 민주당 의원은 지난 28일 SBS '주영진 뉴스브리핑'에 출연해 대통령의 SNS 활동에 대해 "국민들이 다양한 견해가 있기 때문에 대통령께서 본인의 의견을 직접적으로 말씀드리면 50% 이상 지지를 받기는 쉽지 않지 않겠느냐"며 "조금 줄이는 것도 좋지 않겠나 하는 생각이 든다"고 말했다. 그는 "지금 여당의 역할이 좀 부족한 게 아닌가 싶다"며 여당 의원들과 정부 장관들이 국정과제를 적극적으로 설명하고 국민과 소통해야 한다고 강조했다. 5선 중진 박지원 민주당 의원은 BBS 라디오에서 대통령의 잦은 SNS 활동과 관련해 "잠 좀 주무시는 것이 좋다고 본다"며 "대통령은 좀 휴식이 필요하다"고 말했다. 박 의원은 SNS를 통한 직접 소통 자체에는 긍정적인 입장을 보이면서도 "그래도 대통령이니까 대통령 언어를 썼으면 좋겠다"고 조언했다. 반면 이 대통령은 SNS 소통을 줄여야 한다는 지적에 동의하지 않는다는 입장이다. 이 대통령은 이날 X(엑스, 옛 트위터)에 '뒷골목에도 사람이 삽니다'라는 제목의 글을 올리고 "뒷골목이나 SNS 속 국민과의 직접 소통은 국가운영의 책임과 권한을 위임받은 대표공복이 포기하면 안 될 중요한 책무"라고 강조했다. 이어 "유력자든 힘없는 서민이든 모두 제가 복무하고 받들어야 할 대한민국 주권자이고, 누추한 뒷골목이든 익명의 커뮤니티와 SNS 속이든 모두 국민이 있기 때문"이라고 밝혔다. SNS 소통을 둘러싼 논란에도 국민과 직접 소통하는 방식을 유지하겠다는 뜻으로 풀이된다. 이에 따라 이 대통령의 SNS에 대한 논쟁은 계속 이어질 것으로 보인다. 유시민 작가는 지난 28일 유튜브 채널 '박시영TV'에 출연해 "윤석열 딱정벌레가 자기 집을 다 해체했는데, 지금 정부와 이재명 대통령도 똑같이 한다"며 "극단적인 경우에는 박근혜나 윤석열처럼 임기를 채우지 못하기도 한다"고 말했다. [사진=유튜브채널 '사람사는세상노무현재단'] ◆유시민 "李대통령, 윤석열과 똑같이 한다"...김민석 "상대할 필요 없어" 이 대통령 못지 않게 각종 발언으로 여권을 뜨겁게 만든 인물도 있다. 바로 진보 진영의 유시민 작가다. 유 작가는 지난 28일 유튜브 채널 '박시영TV'에 출연해 이 대통령의 국정수행 지지율과 관련해 "국정수행 지지율 하락의 제일 큰 문제는 진영의 해체"라고 주장했다. 유 작가는 "윤석열 딱정벌레가 자기 집을 다 해체했는데, 지금 정부와 이재명 대통령도 똑같이 한다"며 "극단적인 경우에는 박근혜나 윤석열처럼 임기를 채우지 못하기도 한다"고 말했다. 유 작가는 이 대통령이 자신을 지지했던 진영을 오히려 분열시키고 있다고 주장했다. 조국혁신당 지지층의 80~90%가 이 대통령을 부정적으로 평가하고 있다는 점도 근거로 제시했다. 민주당 지도부를 향해서는 "민주당 지도부가 해야 할 가장 중요한 일이 진영을 복원하는 것"이라고 비판했다. 이에 김민석 대표는 유 작가의 발언에 불쾌감을 드러내면서도 직접 대응하기보다 논란을 키우지 않겠다는 입장을 밝혔다. 김 대표는 이날 오전 '민주당TV'에 출연해 "전당대회 때는 유 작가가 하는 여러 말을 듣고 꽤 화가 나기도 했다"면서도 "그런데 그런 말을 계속 하니 사실은 어떤 평가나 상대할 필요가 없는 것 아닌가 생각한다"고 말했다. 이어 "그것보다는 지금 당 내외가 어려움이 있는데, 가장 좋은 것은 가급적 분열의 언어에 분열의 언어로 답하지 않는 것"이라며 "가급적 아예 이런 문제를 키우지 않도록 절제하는 것이 필요하다"고 강조했다. 김민석 더불어민주당 대표는 29일 유시민 작가의 발언에 직접 대응하기보다 논란을 키우지 않겠다는 입장을 밝혔다. [사진 = 뉴스핌DB] ◆친명계, 유시민 직격…"李정부 실패하고 정권 넘어가면 책임서 자유로울까" 친명(친이재명)계 의원들 사이에서는 유 작가의 발언이 지나치다는 비판이 나왔다. 김영진 민주당 의원은 이날 SBS 라디오에 출연해 "이 정도 하면 막 가자는 것"이라며 "이재명 정부가 실패하고, 또다시 계엄을 진행했던 정당에 정권이 넘어간다면 그 책임으로부터 유 작가는 자유로울까"라고 지적했다. 김 의원은 "내무반에 수류탄을 던져서 계속 서로 내전을 벌일 시기는 지났다"며 "이제는 통합과 단결을 위해서 조금 절제하고 인내하며 고민하는 단계로 나아가는 것이 민주정부를 이끌어왔던 우리들의 과제"라고 강조했다. 전용기 민주당 최고위원도 페이스북을 통해 유 작가의 진단에 동의할 수 없다는 입장을 밝혔다. 전 최고위원은 "대통령을 흔드는 것이 진영 복원의 길은 아닐 것"이라며 "대통령에게만 양보를 요구하고, 지지율을 들어 임기까지 거론하는 것은 오히려 분열을 야기하는 행위"라고 비판했다. 전 최고위원은 이 대통령의 조국 대표 사면을 진보 진영 통합을 위한 결단으로 평가하면서 민주당과 조국혁신당 사이의 갈등을 대통령의 책임으로만 돌리는 것은 적절하지 않다고 주장했다. 정청래 더불어민주당 대표와 한민수 의원 [사진 = 뉴스핌DB] ◆친청계 "전체 맥락 봐야"…직접 대응 자제 목소리 반면 친청(친정청래)계로 분류되는 한민수 민주당 최고위원은 유 작가의 발언을 전체적인 맥락에서 살펴볼 필요가 있다며 다른 입장을 보였다. 한 최고위원은 이날 채널A '정치시그널'에 출연해 유 작가의 발언과 관련해 "일단 전체 맥락을 볼 필요가 있을 것 같다"고 말했다. 그는 "유 작가는 민주 개혁 진영의 단단한 결합, 통합, 이거를 많이 강조하더라"며 "지금 좀 느슨해지지 않았느냐, 이걸 지적하면서 한 말이 아닐까"라고 밝혔다. 다만 이번 방송 전체를 아직 보지 못했다며 발언의 맥락을 추가로 확인하겠다고 했다. 또 유 작가에 대한 민주당 주요 인사들의 직접적인 반박이 또 다른 논란으로 이어질 가능성을 우려했다. 한 최고위원은 "유 작가는 현실 정치인이 아니고, 민주당 당원도 아니다"라며 "비평가는 어느 쪽도 비평할 수 있는 거 아니겠냐, 그대로 받아들이면 어떨까, 이런 생각"이라고 밝혔다. 유 작가는 진보 진영의 분열을 우려하며 이 대통령과 민주당 지도부의 책임론을 제기했지만, 정작 이를 둘러싼 민주당 내부의 반응이 엇갈리며 오히려 진영 분열이 가속화되는 모양새다.  chogiza@newspim.com 2026-10-29 17:50

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동