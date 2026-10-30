삼성전자 전영현 부회장 "호황일수록 겸손해야…고객에 무리한 요구 말라"

AI 핵심 요약beta
- 전영현 삼성전자 부회장이 30일 반도체 임직원에게 겸손과 고객 신뢰를 당부했다
- 전 부회장은 호황에 안주하지 말고 기술 경쟁력과 품질을 강화해야 한다고 강조했다
- 삼성전자 DS부문은 투명한 조직문화와 유연한 대응체계 구축을 주문했다
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사상 최대 영업익에도 경계령 "초격차, 고객이 인정하는 기술로 증명"
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 전영현 삼성전자 대표이사 부회장(DS부문장)이 창립 57주년을 맞아 반도체 임직원들에게 "호황일수록 더욱 겸손해야 한다"며 "호황을 이유로 고객에게 무리한 요구를 하거나 우월적 지위를 내세우는 일은 결코 없어야 한다"고 당부했다. 메모리 가격이 크게 오르고 공급 부족이 길어지면서 고객사들의 부담이 커지자 반도체 수장이 직접 내부 단속에 나선 것으로 풀이된다.
전 부회장은 30일 DS부문 창립 57주년 기념사를 통해 "인공지능(AI) 시장의 성장과 반도체 수요 확대에 힘입어 역대 최대 실적을 경신하는 등 의미 있는 성과를 거두고 있다"면서도 "지금은 시황에 힘입은 성과를 자축하기보다 우리의 현실과 경쟁력을 냉정하게 돌아보고 미래를 준비해야 할 때"라고 말했다.
전 부회장은 고객을 대하는 태도를 길게 언급했다. 그는 "오늘날 AI 반도체 시장의 성장과 새로운 기회는 고객이 만들어 준 것"이라며 "호황은 일시적이고 시황은 언제든 바뀔 수 있지만 고객의 신뢰는 어떠한 환경에서도 지켜야 할 지속 가능한 경쟁력의 기반"이라고 강조했다.
삼성전자 DS부문은 전날 실적발표를 통해 영업이익 106조5000억원를 기록했다고 밝혔다. 전사 3분기 연결 기준 매출 195조3000억원, 영업이익 107조4000억원 중 대부분을 책임졌다.
실적이 개선된 상황에서도 기술력 발전을 위해 임직원들의 분발을 당부했다. 전 부회장은 "최근 실적은 개선됐지만 우리의 기술 경쟁력이 충분히 회복했다고 보기는 어렵다"며 "아직 가야 할 길이 많이 남아 있다"고 했다. 이어 "초격차는 선언이나 구호가 아니라 고객이 인정하는 기술 경쟁력과 품질로 증명돼야 한다"고 말했다.
이어 전 부회장은 "수요와 공급, 투자 환경 변화를 면밀히 살펴 어떠한 상황에서도 신속하고 유연하게 대응할 수 있는 체계를 갖춰야 한다"며 "단기 시황에 일희일비하지 않고 지속적으로 성과를 낼 수 있는 사업 구조를 만들자"고 했다.
조직문화와 관련해서는 "문제를 감추지 않고 투명하게 드러내 해결하는 문화를 정착시켜야 한다"며 "젊은 인재들이 세계 최고의 전문가로 성장할 수 있도록 적극 뒷받침하겠다"고 밝혔다.
끝으로 전 부회장은 "오늘의 호황이 내일의 경쟁력을 보장해 주지는 않는다"며 "기술과 품질이라는 기본에 충실하고 고객의 신뢰를 쌓아 어떠한 환경에서도 흔들리지 않는 경쟁력을 갖춰야 한다"고 강조했다.
raul1649@newspim.com