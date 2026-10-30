北, 정밀타격용 600mm 방사포 첫 '전투사격'...김정은 참관

AI 핵심 요약beta
- 김정은은 29일 원산 무인항공기술 전시회에 참석했다.
- 북한은 전술 무인기와 순항 비행탄 사격을 진행했다.
- 600㎜ 초대구경방사포 실사격도 군중 앞에 처음 공개했다.
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자폭드론·미사일 섞어쏘기 선보여
"무인기 AI기술 최우선 중점과제"
[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한이 29일 강원도 원산에서 정밀타격이 가능한 600mm 초(超)대구경방사포의 실사격 훈련을 진행했다고 관영 조선중앙통신이 30일 보도했다.
중앙통신은 "무인항공기술발전－2026 전시회가 성대히 진행됐다"면서 국무위원장 김정은이 참관했다고 전하면서 모두 47장의 사진을 공개했다.
통신은 "전시회를 기념하여 각종 무인기들과 중요 무기체계들의 위력시위가 있었다"면서 "각이한 전술 자폭 무인공격기들과 전술 순항 비행탄 사격, 다목적무인기의 공습, 600㎜ 다연장 방사 포병대대 사격이 진행됐다"고 밝혔다.
이어 "전술 자폭 무인공격기들과 다목적 무인기에서 발사된 공중 대(對) 지상 미사일들, 순항비행탄들은 섬 표적을 100%의 명중 정확도로 정밀 타격했다"면서 "일명 '저격수'라고 불리우는 초정밀 600㎜ 대구경 방사포의 전투사격이 처음으로 직접 군중 앞에 공개됐다"고 설명했다.
김정은은 "무인 무장장비들이 전쟁의 주되는 군사활동 자산으로 등장하고 그 이용 범위가 날이 갈수록 더욱 확대되고 있는 현실적 발전추이에 맞게 이 분야의 핵심기술 고도화와 무인 무장장비 체계들의 인공지능화 및 작전능력 고도화를 무력 현대화 건설에서의 최우선적인 중점과제로 계속 틀어쥐고 나가야 한다"고 말했다.
또 "국방과학 연구부문에서는 앞으로도 우리 공화국 무력의 강세와 그를 억척같이 뒷받침하는 자립적 방위산업의 지속적이며 독보적인 진보로 군사력 강화의 중대한 변화를 가속해야 하며 그 전략적 지위와 역할을 끊임없이 제고하기 위한 사업을 철두철미 우리 식으로, 세계를 압도할 수 있는 수준을 목표하여 강력히 실행해나가야 한다"고 강조했다.
행사에는 노동당 군수공업 담당 비서인 조춘룡이 연설했고, 북한 미사일과 무인기 등 공중전력을 이끌어온 군부 원로 이병철이 오랜만에 모습을 보였다.
북한 매체들은 언급하지 않았지만 김정은의 부인 이설주와 딸 주애도 참관한 모습이 공개된 사진을 통해 드러났다.
앞서 우리 군 합동참모본부는 29일 북한이 강원도 원산 일대에서 동해상으로 단거리 탄도미사일(SRBM) 등 10여 발을 발사했다고 발표한 바 있다.
합참은 "한·미는 미사일 발사를 준비 단계부터 면밀히 감시했으며, 발사 직후 미사일을 탐지·추적했다"고 설명했으나 북한의 자폭드론 전시회 관련 동향은 언급하지 않았다.
yjlee@newspim.com