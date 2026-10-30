에이피알, 3분기 7731억원 '분기 최대…해외 94% 성장 공식

AI 핵심 요약beta
- 에이피알은 30일 3분기 매출 7731억원을 기록했다
- 3분기 누적 매출 2조1340억원으로 지난해 실적을 넘어섰다
- 유럽 매출 확대와 북미 유통망 강화로 해외 성장을 이어갔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 에이피알이 올해 3분기 누적 매출 2조원을 넘어서며 지난해 연간 실적을 3분기 만에 뛰어넘었다.
에이피알은 30일 잠정 실적 공시를 통해 3분기 연결 기준 매출 7731억원, 영업이익 1606억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 각각 100.3%, 68.9% 증가한 수치다. 3분기 누적 매출은 2조1340억원, 영업이익은 5035억원으로 지난해 연간 매출 1조5273억원, 영업이익 3654억원을 모두 넘어섰다.
지역별 구도에서는 북미에서 유럽으로 무게중심이 옮겨가는 모습이 나타났다. 3분기 해외 매출은 7229억원으로 전년 동기 대비 135% 늘었고 전체 매출에서 차지하는 비중은 2분기 92%에서 94%로 높아졌다. 북미와 유럽을 합친 비중은 전년 3분기 47%에서 69%로 커졌으며, 북미가 46%, 유럽이 23%를 차지했다.
2분기 북미 매출은 3763억원으로 비중이 49%, 유럽 매출은 1451억원이었다. 3분기 비중을 매출액으로 단순 환산하면 북미는 3500억원대 중반, 유럽은 1700억원대 후반으로 추정된다. 비중 반올림 오차를 감안해도 북미는 2분기보다 줄고 유럽은 20% 안팎 늘어난 셈이다. 해외를 제외한 국내 매출 역시 3분기 약 502억원으로 2분기 633억원보다 21% 가까이 감소한 것으로 추정된다. 유럽 확장이 전체 매출을 떠받친 구조다.
북미에서는 아마존과 틱톡샵 등 온라인 채널에서 성과를 이어가는 가운데 올해 타겟과 월마트, 코스트코 등 대형 리테일러로 오프라인 판매망을 넓혔다. 연내 미국 CVS 파머시 약 3000개 매장 입점도 예정돼 있다.
에이피알 관계자는 "주요 글로벌 채널의 대형 이벤트가 상대적으로 부재하고 원화 강세 영향이 이어진 3분기에도 분기 기준 최고 매출을 경신하며 글로벌 사업의 성장세를 이어갔다""고 밝혔다.
fineview@newspim.com