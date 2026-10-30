조정식 의장, 최불암 별세 애도…"67년 동안 국민과 함께 웃고 울어 주셨다"

AI 핵심 요약beta
- 조정식 국회의장은 30일 최불암 별세에 깊은 애도를 표했다.
- 최불암이 67년간 국민과 함께 웃고 울었다고 회고했다.
- 어려운 이웃을 살핀 진정한 어른이었다며 영면을 기원했다.
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[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 조정식 국회의장이 30일 배우 최불암의 별세 소식에 "우리 시대의 진정한 어른이셨다"며 깊은 애도를 표했다.
조 의장은 이날 자신의 페이스북을 통해 "국민배우 최불암 선생님의 별세 소식에 깊은 애도를 표한다"며 "선생님은 67년 연기인생 동안 무대와 안방극장에서 국민과 함께 웃고 울어 주셨다"고 밝혔다.
이어 "박 반장으로, 양촌리 김 회장으로, 전국의 밥상을 찾아가는 길 위에서 늘 국민의 삶 곁에 계셨다"고 회고했다.
조 의장은 "스스로를 '광대'라 부르셨지만, 선생님이 보여주신 삶은 누구보다 깊고 따뜻했다"며 "40년 넘게 어려운 아이들을 후원하셨고, 교정시설의 청소년들에게는 음악과 연극으로 다시 일어설 힘을 주셨다"고 평가했다.
그러면서 "연기에 대한 한결같은 열정과 후배들을 향한 따뜻한 마음, 그리고 우리 사회의 어려운 이웃을 먼저 살피셨던 선생님은 우리 시대의 진정한 어른이셨다"며 "선생님의 삶에 경의를 표한다"고 전했다.
조 의장은 "선생님의 웃음이 아직도 귓가에 맴돈다"며 "고단한 하루를 위로해 주셨던 그 웃음을 오래도록 간직하겠다"고 했다.
끝으로 "부디 영면하시길 기원한다"며 "유가족께도 깊은 위로의 마음을 전한다"고 덧붙였다.
oneway@newspim.com