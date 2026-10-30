삼성전자, AI 기능 갖춘 40만원대 갤럭시 선보여

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 30일 42만원대 보급형 스마트폰 갤럭시 A18 LTE를 국내 출시했다.
- 갤럭시 A18 LTE는 6.7형 화면과 제미나이 등 인공지능 검색 기능을 지원한다.
- 5000만 화소 트리플 카메라와 5000mAh 배터리, 방진·방수 기능을 갖췄다.
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30일부터 통신 3사·자급제 판매…출고가 42만5700원
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성전자가 40만원대 가격에 인공지능(AI) 검색 기능과 대화면, 대용량 배터리를 갖춘 보급형 스마트폰을 선보인다.
삼성전자는 30일 '갤럭시 A18 LTE'를 국내 출시한다고 밝혔다. 출고가는 42만5700원으로, 블랙·실버·라이트 블루 등 3가지 색상으로 출시된다. 이동통신 3사와 자급제 모델로 판매되며 삼성스토어와 삼성닷컴, 이동통신사 매장 등에서 구매할 수 있다.
갤럭시 A18 LTE는 6.7형 FHD+ 슈퍼 아몰레드 디스플레이를 탑재했다. 구글의 AI 서비스 '제미나이'를 활용해 자연어로 질문하고 정보를 검색할 수 있으며, 화면 속 사물에 원을 그려 관련 정보를 찾는 '서클 투 서치' 기능도 지원한다.
카메라는 후면 5000만 화소 광각·초광각·접사 등 트리플 카메라와 전면 1300만 화소 카메라로 구성됐다. 5000mAh 대용량 배터리를 탑재했으며 두께는 7.7mm, 무게는 196g이다. IP64 등급의 방진·방수를 지원하고 삼성월렛과 최대 2TB의 마이크로SD 카드 저장공간 확장 기능도 제공한다.
정호진 삼성전자 한국총괄 부사장은 "갤럭시 A18 LTE는 대화면과 카메라, AI 기능 등 소비자가 자주 사용하는 기능을 고루 갖춘 제품"이라며 "합리적인 가격과 실용성을 함께 원하는 소비자들을 폭넓게 고려해 앞으로도 다양한 라인업을 운영해 나갈 계획"이라고 말했다.
mkyo@newspim.com