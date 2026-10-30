SK㈜, 김선혁 담당사장 선임…AI·반도체 중심 사업 재편 가속

AI 핵심 요약beta
- SK㈜는 30일 김선혁 SKC 전략부문장을 담당사장으로 신규 선임했다
- 장용호 대표이사는 유임하고 김 사장은 계열사 운영개선을 맡는다
- SK㈜는 AI·반도체·에너지솔루션 중심 성장전략을 구체화한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
계열사 수익성 개선·사업모델 혁신으로 기업가치 제고
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = SK㈜가 포트폴리오 관리 전문가인 김선혁 SKC 전략부문장을 담당사장으로 신규 선임했다. 장용호 대표이사는 유임해 경영 안정성을 유지하면서 사업구조 재편과 계열사 수익성 개선에 속도를 낸다는 방침이다.
SK㈜는 30일 김선혁 SKC 전략부문장 겸 SK㈜ 밸류 태스크포스(TF) 프로젝트 리더를 담당사장으로 선임했다고 밝혔다.
김 신임 사장은 SKC 사업모델(BM)혁신그룹장과 포트폴리오관리(PM)부문장을 거쳐 전략부문장(CSO)을 맡아왔다. 최근에는 SK㈜ 밸류 TF 프로젝트 리더를 겸임하며 그룹 사업구조 개편과 체질 개선을 주도했다.
이번 인사는 지난 3년간 추진한 포트폴리오 리밸런싱 성과를 바탕으로 미래 성장사업의 실행력을 높이기 위한 조치다.
SK㈜는 인공지능(AI)·반도체·에너지솔루션 등 핵심 사업을 중심으로 성장전략을 구체화할 계획이다.
장용호 대표는 포트폴리오 관리와 재무전략 등 주요 경영 현안을 총괄하고, 김 사장은 계열사 운영개선 실행과 성과 관리에 집중한다.
아울러 AI 전환(AX)을 통한 생산성 향상과 사업모델 혁신을 지속해 계열사의 본원적 경쟁력을 강화하고 지주사 기업가치를 높인다는 방침이다.
syu@newspim.com