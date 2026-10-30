[프로필] SK 수펙스 사장에 권영수, ESG·전략 거친 '1974년생 실무형 리더'

AI 핵심 요약beta
- SK그룹은 30일 권영수 SK이노베이션 전략본부장을 사장으로 승진시켰다
- 권 사장은 수펙스추구협의회에서 멤버사 시너지와 미래 과제를 담당한다
- ESG·이사회 운영·중장기 전략 경험이 이번 발탁의 배경으로 평가됐다
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멤버사 시너지 강화·그룹 미래 준비 과제 맡아
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 권영수 SK이노베이션 전략본부장이 사장으로 승진해 SK그룹 최고 협의기구인 수펙스추구협의회에 합류한다.
SK그룹은 2027년 사장단 인사에서 권 본부장을 수펙스추구협의회 담당 사장으로 승진시켰다고 30일 발표했다. 그룹은 수펙스추구협의회에 차세대 실무형 리더를 전진 배치했다고 설명했다. 권 사장은 멤버사 간 시너지를 강화하고 그룹의 미래 준비 과제를 수행할 예정이다.
권 사장은 1974년생으로 고려대 경제학과를 졸업했다. 2020년 SK이노베이션 ESG전략실장 직무대행을 맡았고, 2021년 ESG추진담당 겸 이사회사무국장으로 임원이 됐다. 2022년 경영전략담당으로 자리를 옮기면서 이사회사무국장을 겸임했다.
2024년부터는 SK이노베이션 전략본부장으로 일했다. 같은 해 SK이노베이션과 SK E&S가 합병한 뒤 회사의 전략 업무를 이끌었다. ESG와 이사회 운영, 중장기 전략을 두루 맡아 온 경력이 이번 발탁으로 이어졌다는 평가다.
◆권영수 SK 수펙스추구협의회 담당 사장 프로필
▲1974년생 ▲고려대 경제학과 졸업 ▲2020년 SK이노베이션 ESG전략실장 직무대행 ▲2021년 SK이노베이션 ESG추진담당 겸 이사회사무국장 ▲2022년 SK이노베이션 경영전략담당 겸 이사회사무국장 ▲2024년 SK이노베이션 전략본부장 ▲2027년 SK 수펙스추구협의회 담당 사장
raul1649@newspim.com