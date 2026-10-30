삼성전자, 코리아 그랜드 페스티벌서 가전·모바일 할인

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 30일 11월 한 달간 104개 모델 할인전을 연다고 밝혔다.
- 가전·모바일·IT 13개 품목을 할인하고 동시 구매 시 추가 혜택을 제공한다.
- 소상공인 대상 특별전에서 주요 제품을 최대 50% 할인하고 금융 혜택도 지원한다.
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소상공인의 날 맞아 '소상공인 특별전'도 진행
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 삼성전자가 '코리아 그랜드 페스티벌'을 맞아 모바일·가전·IT 등 주요 품목 할인전을 진행한다.
삼성전자가 오는 11월 1일부터 30일까지 가전과 모바일, IT 제품 할인 행사를 진행한다고 30일 밝혔다. 총 13개 품목, 104개 모델을 대상으로 할인 혜택을 제공한다.
삼성전자는 행사기간 세탁건조기, TV, 청소기, 냉장고 등 가전 11개 품목과 갤럭시 Z폴드8, 갤럭시 탭S11, 갤럭시 북6프로 등 모바일·IT 5개 품목을 대상으로 할인 혜택을 제공한다. 2개 품목 이상을 동시에 구매하는 고객에게는 추가 할인을 주는 '스마트 패키지' 혜택도 지원한다.
삼성닷컴 이벤트 페이지에서 퀴즈에 참여한 고객 중 추첨을 통해 500명에게 투썸플레이스 모바일 커피 상품권을 증정한다.
11월 5일 소상공인의 날을 맞아 삼성전자 B2B 사업자몰에서는 '소상공인 특별전'을 운영한다. 지난해 6개 품목 11개 모델에서 올해 13개 품목 104개 모델로 확대했다. 비스포크 AI 스팀 울트라 로봇청소기, 갤럭시 Z폴드8, 하만 오디오 등 사업장 필수 제품을 최대 50% 할인된 가격에 한정 수량으로 판매한다.
소상공인 고객에게는 TV, 냉장고, 세탁건조기, 모니터, 인덕션, 공기청정기 등 행사 모델 구매 시 사용할 수 있는 5% 특별 할인 쿠폰을 지급한다. 삼성카드 또는 롯데카드로 결제할 경우 최대 36개월 무이자 할부와 삼성카드 3% 결제일 할인 등 금융 혜택도 제공한다.
raul1649@newspim.com