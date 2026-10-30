예멘 후티 "사우디 석유시설·공항 등 6곳 공격"

AI 핵심 요약beta
- 후티 반군은 29일 사우디 핵심 시설 6곳을 공격했다고 주장했다.
- 공항과 아람코 시설, 군사기지에 미사일·드론을 발사했다고 밝혔다.
- 사우디는 공격을 확인하지 않았으며 미사일 1발을 요격했다고 발표했다.
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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 예멘의 친이란 후티 반군이 사우디아라비아 공항과 석유시설, 군사 기지 등 6곳을 겨냥해 미사일과 드론 공격을 감행했다고 주장했다.
29일(현지시간) 야히야 사리 후티 반군 대변인은 소셜미디어 X를 통해 사우디 본토 깊숙한 곳의 핵심 인프라를 타격하는 6건의 군사 작전을 수행했다고 밝혔다.
사리 대변인에 따르면 후티 반군은 사우디 국영석유회사 아람코의 핵심 인프라인 라스 타누라 정유시설과 아브카이크의 아람코 석유시설을 미사일로 공격했다.
또한 수도 리야드의 킹칼리드 국제공항에 미사일 사격을 가했으며, 동부 담맘의 킹파드 국제공항에는 드론 공격을 감행했다고 덧붙였다. 사우디 남부 나즈란 지역의 사우디 군사 기지도 공격 대상에 포함됐다.
후티 측은 담맘 공항에 대한 드론 공격으로 항공기 운항이 차질을 빚었으며, 나즈란 군 기지 공격으로 사우디 군인과 장교 다수가 숨지거나 다쳤다고 주장했다.
사리 대변인은 "사우디의 대예멘 침략과 봉쇄 조치가 완전히 끝나지 않는 한 사우디 본토 깊숙한 곳을 겨냥한 군사 작전을 지속할 것"이라고 강조했다.
다만 사우디 정부는 후티 반군의 공격을 즉각 확인하지 않았다. 사우디 주도 연합군은 후티 반군이 사우디 서부 지역을 향해 발사한 순항 미사일을 요격했다고 밝혔다.
wonjc6@newspim.com