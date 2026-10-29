대전교육청 "국가시책 평가 정량지표 3년 연속 통과"

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청은 29일 교육부 평가에서 정량지표 전부를 통과했다
- AI 인재 양성 등 4개 영역에서 모두 기준을 충족했다
- 핵심 국정과제 17개 지표 중 10개가 전국 평균을 웃돌았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
핵심 교육 국정과제 17개 지표 중 10개 전국 평균 상회
[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청이 교육부 주관 시·도교육청 평가에서 국가시책 추진실적 정량지표 전부를 3년 연속 통과했다.
올해 평가에서는 인공지능(AI) 미래인재 양성과 공교육 강화, 학생 맞춤형 교육·돌봄 지원 등 주요 교육정책 전반에서 기준을 충족했다.
시교육청은 '2026년 시·도교육청 평가'에서 국가시책 추진실적 4개 영역의 모든 정량지표가 기준을 통과했다고 29일 밝혔다.
시·도교육청 평가는 교육청의 책무성을 높이고 국가 교육정책이 현장에 안착하도록 지원하기 위해 교육부가 매년 실시한다. 올해부터는 교육청 간 등급제를 폐지하고 지표별 통과 여부를 중심으로 평가하는 방식으로 개편됐다.
시교육청은 지난 2023년부터 2025년까지 3년 연속 최우수 등급을 받았으며 올해도 모든 정량지표에서 기준을 충족했다. 평가 영역은 AI 미래인재 양성, 국가책임 공교육 강화, 학생 맞춤형 교육·돌봄 지원, 학교공동체 회복 등 4개 분야다.
특히 학교 AI 교육 체계 마련, 고교학점제 안착 지원, 기초학력 보장 강화, 학생 마음건강 지원 등 핵심 교육 국정과제 관련 17개 지표 가운데 10개 지표에서 전국 평균을 웃돌았다.
오찬영 기획국장은 "앞으로도 교육정책이 학교 현장에 안정적으로 안착하고 교육공동체가 그 성과를 실질적으로 체감할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com