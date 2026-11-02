르노코리아, '필랑트 누아르 에디션' 1000대 한정 출시

AI 핵심 요약beta
- 르노코리아가 2일 필랑트 누아르 에디션 1000대를 한정 출시했다
- 누아르 에디션은 블랙 외장과 전용 휠·실내 디자인을 적용했다
- 보스 사운드·ANC·AR-HUD 등 고급 편의사양을 기본 제공했다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 르노코리아가 플래그십 크로스오버 '필랑트'의 최상위 트림에 블랙 디자인과 고급 편의사양을 적용한 한정판 모델을 선보인다.
르노코리아는 오는 5일 '필랑트 누아르 에디션'을 1000대 한정 출시한다고 2일 밝혔다. 판매 가격은 친환경차 세제 혜택 적용 기준 5193만9000원이다.
필랑트 누아르 에디션은 최상위 트림인 에스프리 알핀을 기반으로 제작됐다. 프랑스어로 검은색을 뜻하는 '누아르'라는 이름에 맞춰 메탈릭 블랙 외장 컬러와 전용 20인치 올 블랙 알로이 휠을 적용했다.
실내에는 블랙 스웨이드 헤드라이닝과 블랙 나파 인조가죽 시트, 전용 네임 플레이트를 탑재했다. 동승석까지 이어지는 오픈알 파노라마 스크린에도 전용 배경화면을 추가했다.
편의사양도 강화했다. 10개 스피커로 구성된 보스(BOSE) 프리미엄 사운드 시스템과 액티브 노이즈 캔슬레이션(ANC), 증강현실 헤드업 디스플레이(AR-HUD) 등 약 250만원 상당의 사양을 기본 제공한다.
차체 및 일반부품과 엔진·동력 전달 주요 부품에는 최대 7년·14만km 무상 보증이 적용된다. 전동 사이드 스텝 등이 포함된 전용 액세서리 패키지는 30% 할인된 가격에 구매할 수 있다.
르노코리아는 30일까지 '르노 세일 페스타'도 진행하며 필랑트와 그랑 콜레오스 구매 고객에게 36개월 기준 연 2.99% 특별 금융 혜택을 제공한다.
chanw@newspim.com