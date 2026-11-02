금산 통영대전고속도로서 사고 차량 운전자 하차 후 차에 치여 숨져

AI 핵심 요약beta
- 1일 경찰은 금산 고속도로 단독사고 운전자 사망을 확인했다
- 60대 운전자는 차량에서 내려섰다가 SUV와 화물차에 잇따라 치였다
- 경찰은 블랙박스와 진술을 토대로 정확한 사고 경위를 조사했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[금산=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남 금산의 한 고속도로에서 단독사고를 낸 60대 운전자가 차량 밖으로 나왔다가 다른 차량 2대에 잇따라 치여 숨지는 사고가 발생했다.
1일 오후 11시 40분쯤 충남 금산군 통영대전고속도로 대전 방향 금산IC를 약 1.5㎞ 지난 지점에서 승용차 단독사고가 발생했다는 신고가 접수됐다.
신고를 받고 출동한 경찰과 소방당국은 사고 차량 주변에서 운전자 60대 A씨가 숨져 있는 것을 발견했다.
경찰 조사 결과 A씨는 승용차를 몰다 가드레일을 들이받는 사고를 낸 뒤 차량에서 내려 도로에 쓰러져 있다가 지나가던 SUV와 6.5톤 화물차에 잇따라 치인 것으로 파악됐다.
사고에 연루된 두 차량 운전자에게서 음주나 약물 복용 정황은 확인되지 않았다.
경찰은 운전자들의 진술과 차량 블랙박스 영상 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
gyun507@newspim.com