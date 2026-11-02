에브리봇, 기업 홈페이지 전면 개편

AI 핵심 요약beta
- 에브리봇은 2일 기업 홈페이지를 전면 개편했다고 밝혔다.
- 핵심 기술과 연구개발 성과를 중심으로 기업 정체성을 강화했다.
- 소비자·서비스·산업용 로봇 등 사업 영역과 성장 전략을 소개했다.
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피지컬 AI 중심 미래 비전 제시
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = AI 자율주행 로봇 전문기업 에브리봇이 기업 홈페이지를 전면 개편했다고 2일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 개편은 자율주행·공간 인지·정밀 제어 등 핵심 기술과 연구개발 성과를 중심으로 기업 정체성을 강화하는 데 초점을 맞췄다. 로봇청소기 사업을 기반으로 성장해 온 가운데 AI 자율주행 기술과 사업 확장 방향을 효과적으로 전달하기 위해 홈페이지를 재구성했다.
또한 소비자 로봇부터 퍼스널 모빌리티, 서비스 로봇, 산업용 자율이동 로봇(AMR), 휴머노이드까지 주요 사업 영역을 한눈에 확인할 수 있도록 구성했다.
회사에 따르면 이번 개편은 추진 중인 사업 다각화 전략과도 맞닿아 있다. 에브리봇은 글로벌 로봇 기업과의 협력을 통해 B2B 로봇 사업을 확대하는 한편 시니어 케어 및 서비스 로봇 분야에서 현장 실증을 진행 중이다. 지난 10월 27일 KB라이프가 개최한 '에이지테크랩 2026 컨퍼런스'에서는 AI 케어로봇 '케비'를 활용한 노인복지주택 생활지원 모델을 소개했다.
서울 마곡의 시니어 레지던스 'VL 르웨스트'에서는 휴머노이드, 자율주행 로봇휠체어, 케어로봇, 안내·순찰로봇 등 다양한 서비스 로봇의 현장 시연을 진행했으며, SK 인텔릭스의 웰니스 로봇 '나무엑스'에는 자율주행 모듈을 공급하고 있다.
홈페이지에는 투자자 및 사업 파트너와의 소통을 위한 정보도 강화했다. 주요 기술과 사업 현황을 체계적으로 구성해 사업 현황과 중장기 성장 전략에 대한 정보 접근성을 높였다.
에브리봇 관계자는 "이번 홈페이지 개편은 핵심 기술과 사업 확장 방향을 보다 명확하게 전달하는 데 중점을 뒀다"며 "앞으로도 AI 자율주행 기술을 기반으로 피지컬 AI와 휴머노이드 등 차세대 로봇 분야에서 새로운 성장 기회를 만들어 나가겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com