카카오페이, 사업자 대출에 카카오뱅크·토스뱅크 추가…인터넷은행 3사 한눈에

AI 핵심 요약beta
- 카카오페이는 2일 카카오뱅크·토스뱅크 상품을 추가했다
- 개인사업자는 인터넷은행 3사의 대출 금리·한도를 비교하게 됐다
- 대출 갈아타기 운영시간을 오후 10시까지 연장했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 카카오페이가 자사 대출비교 서비스에 카카오뱅크와 토스뱅크의 개인사업자 대출 상품을 추가한다고 2일 밝혔다.
카카오페이 대출비교 서비스는 주요 시중은행과 저축은행, 캐피탈 등의 신용대출·주택담보대출·전월세대출 금리와 한도를 비교하고 신청까지 이어주는 서비스다. 이번 제휴로 카카오뱅크·케이뱅크·토스뱅크 등 인터넷전문은행 3사의 개인사업자 대출 상품까지 한곳에서 비교할 수 있게 됐다.
이번에 추가된 상품은 카카오뱅크의 개인사업자 신용대출 및 부동산담보대출과 토스뱅크의 개인사업자 신용대출이다. 기존 케이뱅크 상품에 이어 두 은행이 입점하면서 시중은행과 인터넷전문은행을 아우르는 개인사업자 대출 비교 라인업을 갖추게 됐다.
이용자는 개별 은행 앱을 방문하지 않고 카카오페이에서 상품별 금리와 한도를 확인한 뒤 해당 신청 화면으로 이동할 수 있다. 이에 따라 중·저신용 개인사업자와 소상공인의 금융상품 선택 폭이 넓어질 것으로 보인다.
카카오페이는 개인사업자 전용 서비스 간 연계도 추진한다. 지난 9월 출시한 '사업자 신용관리' 서비스와 대출비교를 연동해 평시 신용 조회부터 대출 승인 가능성 확인, 상품 비교까지 한 번에 처리할 수 있도록 할 방침이다.
대출 갈아타기 서비스 운영시간도 늘렸다. 기존 오후 4시까지였던 개인사업자 대출 갈아타기 이용 가능 시간을 오후 10시까지로 연장해 영업시간 이후에도 대환대출을 검토할 수 있도록 개선했다.
카카오페이 관계자는 "다양한 금융사의 대출 상품 제휴를 늘리고 신용관리 서비스를 고도화해 개인사업자의 금융 접근성을 높여 나가겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com