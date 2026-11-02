KB차차차, 수입 하이브리드 중고차 판매 1위 벤츠 E-클래스

AI 핵심 요약beta
- KB캐피탈은 2일 수입 하이브리드 중고차 판매량을 분석했다
- 벤츠 E-클래스가 1위, 렉서스 ES와 S-클래스가 뒤를 이었다
- BMW 5시리즈와 벤츠 GLC-클래스가 각각 4·5위를 차지했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 수입 하이브리드 중고차 시장에서 벤츠 E-클래스가 판매량 1위를 차지한 것으로 나타났다.
KB캐피탈은 자사가 운영하는 중고차 거래 플랫폼 'KB차차차'가 지난해 10월부터 올해 9월까지 1년간 KB차차차에서 판매된 수입 하이브리드 중고차 판매량 데이터를 분석한 결과, 벤츠 E-클래스가 가장 높은 판매량을 기록했다고 2일 밝혔다.
벤츠 E-클래스에 이어 ▲2위 렉서스 ES ▲3위 벤츠 S-클래스 ▲4위 BMW 5시리즈 ▲5위 벤츠 GLC-클래스 순으로 집계됐다.
1위 벤츠 E-클래스는 정숙한 주행 환경과 편안한 승차감을 갖춘 준대형 세단 모델이다. 연령별 조회수가 고르게 분포된 가운데 40대 조회 비중이 33.1%로 비교적 높게 나타났다.
2위 렉서스 ES는 부드러운 승차감과 우수한 연료 효율성을 갖춘 브랜드의 대표 준대형 세단 모델이다. 연령별 조회수에서는 50대 비중이 29.9%로 상위 5개 차량 중 가장 높게 나타났다.
3위 벤츠 S-클래스는 고급스러운 실내 구성과 뛰어난 승차감을 제공하는 브랜드의 최상위 플래그십 세단 모델이다. 40대 조회 비중이 34.4%로 상위 5개 차량 중 가장 높았다.
4위 BMW 5시리즈는 세련된 디자인과 역동적인 주행 성능을 갖춘 준대형 세단 모델이다. 연령별 조회수는 20·30대 비중이 45.2%로 나타나 다른 순위 차량 대비 젊은 층의 높은 관심을 보여줬다.
5위 벤츠 GLC-클래스는 고급스러운 내·외관 디자인을 갖춘 중형 SUV 모델이다. 연령별 조회수에서 30대 비중이 27.3%로 상위 5개 차량 중 가장 높게 나타났다.
KB캐피탈 관계자는 "KB차차차의 KB스타픽을 이용하면 차량의 주요 정보와 특징을 한 줄로 확인해 쉽게 비교·선택할 수 있다"며 "KB국민은행 스타뱅킹에서도 시세 조회, 차량 관리, 내 차 팔기 등의 서비스를 이용할 수 있다"고 말했다.
yunyun@newspim.com