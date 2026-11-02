현대해상, 한 번 가입하면 1년간 보장…'트래블패스365 해외여행보험' 출시

AI 핵심 요약beta
- 현대해상은 2일 1년간 여행 횟수 제한 없는 보험을 출시했다.
- 해외여행 1회당 최대 31일까지 상해·질병 등을 보장했다.
- 가족·동반인도 각자 여행 시 보장받고 상담 서비스도 제공했다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 현대해상이 한 번 가입하면 1년간 여행 횟수 제한 없이 보장받을 수 있는 해외여행보험을 선보였다.
현대해상은 연간 보장형 '트래블패스365 해외여행보험'을 다이렉트 채널을 통해 출시했다고 2일 밝혔다.
최근 일본, 동남아시아 등 근거리 여행지를 반복적으로 방문하는 여행객이 늘어나고 있으며, 짧은 일정으로 자주 해외를 오가는 여행 트렌드가 확산되고 있다. 이에 따라 여행을 떠날 때마다 해외여행보험에 새로 가입해야 하는 번거로움을 호소하는 여행객 또한 늘고 있다.
현대해상은 매번 보험에 가입하는 불편을 해소할 수 있도록 이번 상품을 출시했다. 1회 가입만으로 1년 보험기간 내 여행 횟수 제한 없이 자동으로 보장받을 수 있는 것이 특징으로, 해외여행 1회당 보장기간은 최대 31일까지 적용된다.
보장 내용은 해외여행 중 발생할 수 있는 상해·질병 치료비, 휴대품 손해, 항공기 및 수하물 지연비용 등 기존 단기 해외여행보험과 동일한 수준으로 구성해 연간 보장형으로 가입해도 충분한 보장을 받을 수 있도록 했다.
가족이나 동반인과 함께 가입할 경우 함께 떠나는 여행은 물론 각자 다른 시기에 떠나는 여행까지 1년간 개별적으로 보장해 고객 편의성을 더했다. 가입 고객에게는 '24시간 편리한 우리말 상담 서비스'가 제공되며, 해외로밍·공항 라운지 이용 등 여행 준비에 필요한 다양한 제휴 혜택도 함께 안내된다.
현대해상 관계자는 "'트래블패스365 해외여행보험'은 변화하는 여행 트렌드에 맞춰 해외여행 주요 소비층의 반복 가입 부담을 덜어주는 데 초점을 맞췄다"며 "앞으로도 변화하는 트렌드와 고객의 다양한 니즈에 맞는 상품을 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.
yunyun@newspim.com