한화오션, 잠수함 어뢰 발사장치 국산화 성공…10년 개발 결실

AI 핵심 요약beta
- 한화오션은 2일 10년 연구 끝에 수평발사장치를 국산화했다
- 워터램 방식으로 어뢰 등 무장을 정밀하게 발사하도록 개발했다
- 수입 대체로 비용과 납기를 줄이고 잠수함 수출 경쟁력을 높인다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한화오션이 10년간의 연구개발 끝에 잠수함 핵심 장비인 수평발사장치 국산화에 성공했다. 해외 수입에 의존하던 장비를 국내 기술로 대체하면서 차세대 잠수함 개발과 수출 경쟁력 강화에 나설 기반을 마련했다.
한화오션은 2일 국방과학연구소(ADD)와 협력해 '워터램(Water Ram) 방식 수평발사장치'를 독자 개발했다고 밝혔다.
수평발사장치는 잠수함 내부에서 어뢰 등 무장을 외부로 발사하는 핵심 장비다. 워터램 방식은 수압을 이용해 발사체를 밀어내는 기술로, 발사 과정에서 발생하는 힘을 정밀하게 조절해 무장을 일정한 속도로 발사할 수 있도록 설계됐다.
한화오션은 장비 오작동을 방지하기 위해 다중 안전장치를 적용하고 높은 수압과 충격을 견딜 수 있도록 구조적 안전성을 강화했다. 장비 구조도 단순화해 유지보수 편의성을 높였다.
이번 개발로 수입 장비를 대체해 비용을 절감하고 납기를 단축할 수 있을 것으로 기대된다. 다양한 잠수함에 맞춰 발사장치를 설계하는 기술도 확보했다.
김건호 한화오션 방산기술연구센터장 상무는 "차세대 잠수함에 필요한 관련 기술을 지속적으로 고도화해 대한민국 해군력 강화에 기여하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com