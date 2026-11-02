HL그룹, 계열사 CEO 교체·조직개편…미래사업 경쟁력 강화

AI 핵심 요약beta
- HL그룹은 2일 2026년 임원 인사와 조직개편을 단행했다
- HL만도는 지역·기능 중심으로 조직을 단순화하고 책임경영을 강화했다
- 박영문 사장 등 계열사 CEO를 새로 선임하고 미래사업 조직을 강화했다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = HL그룹이 2026년 임원 인사와 조직개편을 단행했다. HL만도의 경영체계를 지역 중심으로 전환하고 계열사 최고경영자(CEO)를 새롭게 선임하며 사업 경쟁력 강화에 나선다.
HL그룹은 2일 기존 사업 구조를 혁신하는 '디스럽션(Disruption)' 기조 아래 임원 인사와 조직개편을 실시했다고 밝혔다.
핵심 계열사인 HL만도는 기존 제품·기능·지역의 3대 조직 체계를 지역·기능의 2대 축으로 단순화한다. 중국과 미주, 인도, 유럽에 이어 한국 지역 대표를 신설해 지역별 책임경영도 강화한다.
HL만도 CEO 겸 오토섹터장에는 박영문 사장이 임명됐다. 한국 지역 대표는 이정석 부사장이 맡으며 배홍용 수석부사장은 최고기술책임자(CTO)와 최고디지털책임자(CDO)를 겸임한다.
계열사 경영진도 교체했다. HL홀딩스 사업부문 CEO에는 송기택 전무, HL에코텍 CEO에는 유재언 상무가 각각 선임됐다.
그룹 차원의 미래사업 전략을 총괄하는 조직도 강화한다. HL그룹은 그룹 전략총괄 직책을 신설하고 정재영 수석부사장을 임명했다. 정 수석부사장은 그룹 최고재무책임자(CFO)를 겸임하며 계열사 전략 조율과 신사업 발굴을 담당한다.
HL그룹은 이번 인사를 통해 의사결정 속도를 높이고 글로벌 경영환경 변화에 대응하는 한편 미래 성장동력 확보에 집중할 방침이다.
◇ HL만도
▲ 박영문 사장(CEO 겸 오토섹터장) ▲ 이정석 부사장(한국 지역 대표) ▲ 김평용 부사장(중국 지역 대표) ▲ 김재혁 부사장(미주 지역 대표) ▲ 김성일 부사장(인도 지역 대표) ▲ 지수환 상무(유럽 지역 대표) ▲ 배홍용 수석부사장(CTO 겸 CDO) ▲ 이철 부사장(CFO) ▲ 유호영 부사장(CMO) ▲ 홍영일 부사장(COO) ▲ 서갑용 전무(CPO) ▲ 김경래 전무(CQO) ▲ 남궁현 전무(MCM 법인장)
◇ HL홀딩스 지주부문
▲ 정재영 수석부사장(그룹 전략총괄 겸 그룹 CFO)
◇ HL홀딩스 사업부문
▲ 송기택 전무(CEO)
◇ HL에코텍
▲ 유재언 상무(CEO)
chanw@newspim.com