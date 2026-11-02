한국콜마, 지속가능경영 대통령표창…이영주 부사장 생산성 유공 수상

AI 핵심 요약beta
- 한국콜마가 29일 지속가능경영 유공 부문 대통령표창을 받았다
- 이영주 부사장도 생산성 향상 유공 부문 대통령표창을 수상했다
- 한국콜마는 ESG 경영과 디지털 혁신 성과를 인정받았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 한국콜마는 지난 29일 서울 여의도 KBS홀에서 열린 '2026 대한민국 생산성·지속가능경영 혁신대상'에서 지속가능경영 유공 부문 대통령표창을 받았다고 밝혔다. 이영주 한국콜마 부사장(생산본부장)도 생산성 향상 유공 부문 대통령표창을 수상했다.
산업통상부가 주최하고 한국생산성본부(KPC)가 주관하는 이번 행사는 지속가능경영과 생산성 혁신에 기여한 개인과 단체를 포상한다. 지난해까지 별도로 열렸던 국가생산성대회와 지속가능경영 유공 행사를 올해 처음 통합했다.
한국콜마는 환경·사회·지배구조(ESG) 활동을 경영 체계에 반영하고, 화장품 제조업자개발생산(ODM) 사업과 연계해 고객사와 협력사를 포함한 공급망의 지속가능성을 높인 점을 인정받았다.
회사는 친환경 포장재와 제품 개발, 기후 리스크 대응 등을 추진하고 있다. 협력사에는 ESG 교육과 온실가스 배출량 산정을 지원하고 있으며, 임직원 인권영향평가와 안전관리체계 강화, 지역사회 상생 활동도 진행하고 있다.
생산성 향상 유공 부문에서 수상한 이 부사장은 생산부문 총괄 책임자로서 디지털 전환과 생산 자동화, 물류 혁신을 주도했다. 이를 통해 생산성과 품질 경쟁력을 높이고 K뷰티 수출 확대에 대응하는 생산 체계를 구축한 공로를 인정받았다.
한국콜마 관계자는 "이번 수상은 K뷰티 산업의 지속가능성을 경영 핵심 가치로 삼고 전사적으로 노력해 온 결과"라며 "앞으로도 ESG 경영 고도화와 생산 혁신을 통해 지속 가능한 산업 발전을 선도해 나가겠다"고 말했다.
한편 한국콜마는 지난해 미국 시사주간지 타임의 '세계 최고 지속가능 성장기업'에 2년 연속 선정됐다. 한국ESG기준원 평가에서는 2023년부터 3년 연속 종합 A등급을 받았다.
sykim@newspim.com