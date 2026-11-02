네오크레마, 美 'SupplySide Global 2026' 자체 개발 소재 공개

AI 핵심 요약beta
- 네오크레마가 2일 미국 건강기능식품 전시회에 참가했다
- 체중관리·근육건강·프리바이오틱스 소재를 선보였다
- 글로벌 파트너와 접점을 넓히고 해외 경쟁력 강화에 나섰다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 기능성 식품 소재 전문기업 네오크레마가 미국 라스베이거스에서 열린 글로벌 건강기능식품 전시회에 참가해 자체 개발 소재를 선보였다고 2일 밝혔다.
네오크레마는 지난 28일부터 30일까지 미국 라스베이거스 만달레이 베이 컨벤션센터에서 개최된 'SupplySide Global 2026'에 참가했다. 이 전시회는 북미를 대표하는 건강·영양 산업 B2B 전시회로, 올해는 1,600개 이상의 글로벌 기업과 2만명 이상의 업계 관계자가 참가했다.
회사에 따르면 네오크레마는 전용 부스를 마련하고 체중관리 기능성 원료 'DNF-10', 근육 건강 소재 'CoreBlast5', 프리바이오틱스 소재 'NeoGOS' 등을 선보였다. 해외 브랜드사, OEM·ODM 기업, 원료 유통사 등 글로벌 파트너들과 비즈니스 접점을 넓혔다.
'DNF-10'은 식욕 조절 및 체지방 감소 관련 연구를 바탕으로 글로벌 시장에서 차세대 체중관리 소재로 입지를 다지고 있다. 'CoreBlast5'는 근육 단백질 합성을 돕는 저분자 펩타이드 소재로, 근감소증 개선 및 예방 특허 기술을 기반으로 스포츠 뉴트리션과 고령층 시장의 글로벌 수요에 대응하고 있으며 개별인정형 원료 인정을 획득했다.
'NeoGOS'는 갈락토올리고당(GOS) 기반 프리바이오틱스로 장내 유익균 증식을 넘어 피부 건강 분야로까지 활용 범위를 넓히고 있다. 인체적용시험 자료를 통해 다양한 기능성 식품 및 음료군에 적용 가능함을 입증했으며 개별인정형 원료 인정을 획득했다.
네오크레마 관계자는 "이번 전시회 참가를 통해 자체 개발한 기능성 소재의 기술력과 확장성을 글로벌 시장에 알릴 수 있었다"며 "앞으로도 핵심 소재의 연구개발 역량을 강화하고 글로벌 네트워크를 확대해 경쟁력을 높여 나갈 것"이라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com