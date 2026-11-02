삼양그룹, 차기 대표에 김지섭·정지석 내정…조직 안정·내실 강화

AI 핵심 요약beta
- 삼양그룹은 1일 김지섭·정지석을 주요 사업그룹장으로 선임했다
- 두 사람은 내년 3월 주주총회를 거쳐 대표이사로 선임될 예정이다
- 엄태웅 대표는 조직 안정과 사업 기반 마련 후 경영 일선에서 물러났다
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼양그룹이 김지섭 부사장을 삼양홀딩스 스태프(Staff)그룹장으로, 정지석 식품BU장을 삼양사 식품그룹장으로 선임하는 정기 임원인사를 단행했다. 두 사람은 내년 3월 정기주주총회를 거쳐 각각 대표이사에 선임될 예정이다.
삼양그룹은 조직 안정화와 내실 강화에 초점을 맞춘 정기 임원인사를 지난 1일부로 시행했다고 2일 밝혔다. 그룹 내부에서 성장한 임원들을 주요 사업부문 책임자로 발탁하고 경험이 풍부한 인재들을 신규 임원으로 선임했다.
김지섭 삼양홀딩스 Staff그룹장은 재경실장을 겸임한다. 1961년생인 김 그룹장은 1988년 삼양사에 입사해 비서팀장과 회계팀장을 거쳤으며, 2019년 부사장으로 승진했다. 삼양홀딩스 재경실장 등을 역임한 재무 전문가로, 그룹의 준법문화 정착과 재무건전성 강화에 주력할 예정이다.
1983년 입사해 43년간 삼양그룹에 몸담은 엄태웅 대표는 경영 일선에서 물러난다. 엄 대표는 담합 사건 이후 조직 분위기가 안정되고 지난 6월 일본 향료 기업 인수합병(M&A)을 통해 스페셜티 식품 사업 확대의 기반을 마련했다고 판단해 용퇴를 결정했다.
삼양사 식품그룹장에는 정지석 식품BU장이 선임됐다. 1971년생인 정 그룹장은 1995년 삼양사에 입사해 식품마케팅팀장과 마케팅총괄, HRC장 등을 지냈다. 올해 식품그룹장 직무대리와 식품BU장을 겸임하며 조직을 안정화한 성과를 인정받았다.
삼양사 식품그룹은 정 그룹장 체제에서 고부가가치 스페셜티 식품 사업의 경쟁력을 강화할 계획이다.
kji01@newspim.com