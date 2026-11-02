HK이노엔, 로슈진단 손잡고 의료기기 진출…'코바스 클릭' 판매

AI 핵심 요약beta
- HK이노엔은 2일 한국로슈진단과 코바스 클릭 판매 계약을 체결했다
- HK이노엔은 이달부터 의원급 의료기관 중심으로 국내 유통을 맡는다
- 코바스 클릭은 현장에서 만성질환 검사가 가능한 통합 진단 플랫폼이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = HK이노엔은 한국로슈진단과 현장진단검사(POCT) 플랫폼 '코바스 클릭'의 판매 계약을 체결하고 의료기기 시장에 진출한다고 2일 밝혔다.
이번 계약에 따라 HK이노엔은 이달부터 코바스 클릭의 국내 영업과 유통을 담당한다. 기존 전문의약품 사업에서 구축한 영업망을 활용해 의원급 의료기관을 중심으로 판매를 확대할 계획이다.
코바스 클릭은 당화혈색소(HbA1c), 지질, C반응성단백질(CRP) 검사를 진료 현장에서 수행할 수 있는 통합 진단 플랫폼이다. 손끝에서 채취한 혈액으로 검사할 수 있으며, 외부 수탁검사 없이 결과를 확인해 만성질환 진료에 활용할 수 있다.
회사에 따르면 당화혈색소 검사는 변이 헤모글로빈에 의한 간섭을 최소화하도록 설계됐다. 지질 검사에는 중성지방 측정 오류를 줄이는 알고리즘을 적용했다. 시약은 상온에서 최대 16개월간 보관할 수 있다.
HK이노엔은 고령화와 만성질환 환자 증가에 따른 원내 검사 수요에 대응한다는 방침이다. 검사 편의성과 시약 보관 등 운영 효율성을 앞세워 의원급 의료기관의 도입을 추진할 예정이다.
곽달원 HK이노엔 대표는 "코바스 클릭을 통해 의료기기 사업의 첫발을 내딛게 됐다"며 "의원급 의료기관의 진단 편의성을 높이고 환자의 효과적인 질환 관리에 기여하겠다"고 말했다.
조성호 한국로슈진단 진단검사사업부 본부장은 "HK이노엔과의 협력을 바탕으로 코바스 클릭의 국내 사업 기반을 강화하게 됐다"며 "의료 현장의 만성질환 진단 접근성을 지속적으로 높이겠다"고 밝혔다.
sykim@newspim.com