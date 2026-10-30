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[씨네톡] 무한경쟁·폭로로 점철된 '최종면접', 그리고 그 너머의 인생

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AI 핵심 요약

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  • 영화 ‘최종면접’은 29일 취업준비생 6명의 폭로전을 그렸다
  • 최종면접장에서 의문의 봉투와 치명적 비밀이 차례로 공개됐다
  • 치열한 경쟁 속 인간 본성과 공정성, 진짜 인생의 의미를 조명했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 영화 '최종면접'이 무한 경쟁시대, 좁아진 취업문 앞에서 드러나는 인간의 본성과 의심, 폭로, 그 너머의 인생 의미를 바라본다. 

영화 '최종면접'은 최종면접장에 모인 6인의 지원자들이 각자의 폭로가 담긴 의문의 봉투를 발견하면서 서로를 의심하고 혼란에 빠뜨리는 이야기다. NEW의 신작으로 배우 조이현, 김재원, 신승호, 강유석, 곽동연, 배강희 등 젊은 세대를 대표하는 배우들이 총출동했다. 

영화 '최종면접'의 한 장면. [사진=NEW]

이 영화는 일본 원작 소설 '여섯 명의 거짓말쟁이 대학생'을 바탕으로 한 작품이다. 원작의 저자 아사쿠라 아키나리 작가는 제20회 본격미스터리대상 소설 부문과 제73회 일본추리작가협회상 장편 및 연작단편집 부문 후보에 오르며 현재 일본에서 가장 주목 받는 미스터리 작가로 꼽힌다. 한국 영화로 각색되면서 한국의 치열한 취엽 현실을 반영한 만큼, 작가 역시 작품에 애정을 드러낸 바 있다.

영화는 코로나 시대 기업 최종면접장에서 만난 여섯 명의 취업준비생들을 비춘다. 팀 토론이라는 마지막 미션을 던진 회사 측은 처음엔 여섯 명 전원 채용 기회를 언급하며 희망을 심어주지만, 결국 최종 합격자는 단 1명으로 정해진다. 최종면접 당일, 2시간 동안 진행되는 팀 토론 과정에서 의문의 봉투가 발견되고 여섯 지원자들의 치명적인 폭로가 차례로 공개되며 모두 극심한 혼란에 빠진다.

영화 '최종면접'의 한 장면. [사진=NEW]

조이현은 문혜인 역을 맡아 조용하지만 순진한, 사회초년생의 모습을 그려냈다. 한진우(김재원)와 묘한 애정관계를 형성하면서 두 사람의 로맨스가 이 영화에 중요한 역할을 한다. 최종면접장에서 예상치 못한 봉투의 등장과 동료들의 폭로에 당황하면서도 끝까지 처음의 결심을 지키려 노력한다. 바로 이 점이 한진우와 닮은 덕에, 그의 평판은 유지되고 비교적 순조로운 과정을 거쳐간다. 막바지 끝까지 범인을 찾아내고 지키고자 하는 것을 끝까지 지켜내는 집념이 돋보인다.  

한진우를 연기한 김재원은 혜인과 비슷한 성정을 지녔다. 남에게 상처를 주지 못하고 갈등을 최대한 부드럽게 풀어가려 한다. 그리고 가장 중요한 것을 지키기 위해, 스스로를 과감히 포기하기도 한다. 순수하면서도 뚝심있는 캐릭터로 외모부터 성격까지, 여심을 사로잡는 '면접 프리패스상'으로 활약한다. 백승빈 역의 신승호는 가장 거칠지만 의리있다. 불의를 못참는 성격에, 자신이 억울한 상황에 내몰리는 것도 좀처럼 참지 못한다.

영화 '최종면접'의 한 장면. [사진=NEW]

이희찬 역의 강유석은 사람 좋기로는 이만한 인물이 없다. 뭐든지 나서서 자처하고, 시간과 노력을 들여 동료들을 챙긴다. 배강희가 연기한 차주원은 차갑고 도도한 인상처럼 무슨 일이든 칼같이 처리하는 성격이다. 다만 모두가 그렇듯 공개하지 않은, 의외의 이면을 가지고 있다. 전요한의 캐릭터는 범상치않은 만큼 탄탄한 연기력의 곽동연이 필요했다. 적재적소에 배치한 배우들이 보여주는 6인 앙상블은 이 영화의 에너지와 서사, 반전을 모두 책임진다.

'최종면접'은 면접장에서 일어난 충격적인 사건의 실체를 계속해서 파헤친다. 모두의 약점을 잡고 혼자서만 합격하고자 하는 욕망은 6명에게 동일하다. 하지만 이런 일을 벌이고, 끈끈했던 동기 사이를 갈라놓는 것도 모자라 친구를 범인으로 몰고 죽음에까지 이르게 한 진범이 누구인지를 계속해서 겨눈다. 사건의 동기부터 의심, 분노, 인내, 끈기.영화가 조명하는 여섯 명의 모든 감정과 상황이 생생하게 전달되면서 보는 이들을 계속해서 몰입하게 만든다. 

영화 '최종면접'의 한 장면. [사진=NEW]

코로나시대, 더 치열해진 경쟁과 좁아진 취업문 앞에 선 사람들의 이야기. 영화는 결국 수많은 질문을 품고 있다. 회사의 채용 방식이 과연 공정한지, 수단과 방법을 가리지 않고 취업에 임하는 취준생들이 무엇을 포기하고 또 꿈꾸는지, 충격적인 폭로 속에서 스스로를 보호하기 위해 각자가 어떤 선택을 하는지. 마지막으로 밑도 끝도 없는 경쟁과 돈벌이 너머에 더 중요한, 진짜 인생이 있다는 사실도 가만히 보여준다. 

취업을 경험해본 사람이라면, 취업을 앞둔 이들이라면 누구나 공감할 수밖에 없는 이야기다. 사람이 사람을 의심하고, 배신하고, 루머의 진의를 판단하기도 전에 손가락질하는 세태에 대한 날카로운 비판 의식도 빛난다. 무엇보다 충무로를 책임질 미래 세대들의 불꽃튀는 연기 열전을 즐길 수 있다는 점에서 추천할 만하다. 

jyyang@newspim.com

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은행 고정형 주담대 금리 첫 5% 돌파 [서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 지난달 은행권 고정형 주택담보대출 금리가 연 5.11%로 통계 작성 이후 처음으로 5%를 넘어 역대 최고치를 기록했다. 전체 주담대 금리도 5개월 연속 상승했다. 한국은행이 29일 발표한 '2026년 9월 금융기관 가중평균금리'에 따르면 지난달 예금은행의 신규취급액 기준 대출금리는 연 4.57%로 전월보다 0.17%포인트(p) 상승했다. 가계대출과 기업대출 금리가 모두 오른 영향이다. [자료=한국은행] 가계대출 금리는 연 4.96%로 전월보다 0.20%p 올랐다. 주담대 금리는 연 4.88%로 0.22%p 상승하며 지난 5월 이후 5개월 연속 오름세를 이어갔다. 일반신용대출은 연 6.49%로 0.16%p, 전세자금대출은 연 4.57%로 0.22%p 각각 상승했다. 주담대 금리를 유형별로 보면 고정형은 연 5.11%로 전월보다 0.23%p 올랐다. 지난해 10월 이후 12개월 연속 상승한 것으로, 한은이 고정형과 변동형 금리를 구분해 통계를 작성하기 시작한 2013년 1월 이후 가장 높은 수준이다. 변동형 금리도 연 4.76%로 0.23%p 상승하며 4개월 연속 올랐다. 김성준 한국은행 금융통계팀장은 "고정형 주담대 금리가 5%를 상회한 것은 2013년 1월 통계 편제 이후 처음"이라며 "국내외 시장금리가 오르면서 지표금리인 은행채 금리가 상승한 것이 가장 큰 요인"이라고 말했다. 지난해 10월부터 올해 9월까지 은행채 5년물 금리는 154bp(1bp=0.01%p) 상승했다. 같은 기간 일반 고정형 주담대 금리는 146bp 올랐다. 올해 7월까지 보금자리론 금리가 다섯 차례에 걸쳐 총 125bp 인상된 점도 고정형 주담대 금리 상승에 영향을 미쳤다. 주담대 고정금리 비중은 오히려 줄었다. 신규취급액 기준 주담대 고정금리 비중은 34.2%로 전월보다 1.1%p 하락했다. 반면 전체 가계대출의 고정금리 비중은 24.0%로 0.5%p 상승하며 2개월 연속 오름세를 이어갔다. 가계대출 금리 상승에는 8월 기준금리 인상 이후 시장금리 움직임이 반영됐다. 지난달 양도성예금증서(CD) 91일물 금리는 3.17%로 전월보다 0.20%p 올랐고 은행채(AAA) 5년물 금리도 4.35%에서 4.53%로 상승했다. 김 팀장은 "8월 27일 기준금리 인상 이후 9월에는 CD와 은행채 등 장단기 시장금리가 대체로 20bp 안팎 상승했다"며 "가산금리 조정이나 가계대출 관리 강화도 영향을 미칠 수 있지만 9월 대출금리 상승에는 시장금리 상승이 가장 크게 작용한 것으로 판단한다"고 말했다. 기업대출 금리는 연 4.49%로 전월보다 0.19%p 상승했다. 대기업대출 금리는 4.37%로 0.16%p, 중소기업대출 금리는 4.63%로 0.25%p 각각 올랐다. 중소기업대출은 CD와 은행채 6개월물 등 지표금리 상승이 반영된 반면 대기업대출은 일부 은행의 저금리 대출 취급이 늘면서 상승폭이 상대적으로 작았다. 저축성수신금리는 연 3.45%로 전월보다 0.24%p 상승했다. 순수저축성예금 금리는 3.39%로 0.25%p, 시장형금융상품 금리는 3.69%로 0.16%p 각각 올랐다. 대출금리보다 수신금리가 더 큰 폭으로 오르면서 신규취급액 기준 예대금리차는 1.12%p로 전월보다 0.07%p 축소됐다. 잔액 기준 예대금리차는 2.21%p로 0.01%p 확대됐다. 비은행금융기관의 1년 만기 정기예·탁금 금리는 저축은행을 제외하고 모두 상승했다. 기관별로는 ▲저축은행(3.81%) ▲신용협동조합(3.69%) ▲상호금융(3.44%) ▲새마을금고(3.62%)로 집계됐다. 일반대출 금리는 ▲저축은행(9.80%) ▲신협(5.25%) ▲상호금융(5.09%) ▲새마을금고(4.97%)로 나타났다. eoyn2@newspim.com 2026-10-29 12:00
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김포·구리 등 그린벨트 풀어 7.7만가구 조성 [서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 경기 김포시 고촌읍 아라지구와 구리시 사노동 건원지구, 하남시 미사동 K-컬처 등을 포함해 서울 경계와 인접한 수도권 6개 구역이 그린벨트(개발제한구역)에서 해제돼 공공택지로 개발된다. 이들 6개 신규 공공택지에서는 총 7만6700가구의 주택이 공급될 예정이다. 정부는 지난 8월 13일 발표한 '주택 신속공급대책'에서 공개한 3곳의 2만7200가구를 포함해 수도권에 총 10만4000가구 규모의 신규 택지를 공급한다는 계획이다. 다만 이번 대책에서 서울 지역 공급 물량은 발표되지 않았다. 29일 국토교통부에 따르면 정부는 '8·13 주택 신속공급방안'의 후속 조치로 수도권 신규 공공택지 후보지 6곳을 선정하고 총 7만6700가구를 공급할 방침이다. 지역별 공급 물량은 ▲김포아라 3만7000가구 ▲구리건원 1만4600가구 ▲하남미사 K-컬처 1만2000가구 ▲하남감일2 6500가구 ▲의정부다락원 2600가구 ▲고양대곡지식융합확장 4000가구다. 수도권 신규 지정 공공택지 위치도 [자료=국토부] 이번 후보지는 경기도 김포시, 구리시, 하남시, 의정부시, 고양시 내 총 6곳이며 모두 서울 경계로부터 약 5㎞ 이내에 위치한 교통 요충지로 도심 접근성이 뛰어나다. 정부는 8·13대책에서 신규 공공주택지구를 추가 지정해 총 10만가구 주택공급 계획을 밝힌 바 있다. 이 중 서울강서, 남양주도심, 경기광주역세권2지구의 2만7200가구 입지는 앞서 발표됐으며 이번에 나머지 7만6700가구의 신규택지 후보지가 추가로 발표됐다. 이번에 공공택지 후보지로 지정된 그린벨트 해제 예정지역은 이미 훼손돼 환경적 보전가치가 낮은 개발제한구역으로 난개발이 진행 중이거나 우려되는 지역이라 계획적·체계적인 개발이 필요한 곳이란 게 국토부의 설명이다. 특히 해당 지구에서는 청년·신혼부부 등 실수요자가 좋은 입지, 품질 좋은 주택에서 안정적으로 거주할 수 있도록 신속하게 주택 공급을 추진할 계획이다. 김포시 고촌면 일대 아라지구는 서울 강서구와 인접해 있고 한강변에 위치해 주택수요가 높은 지역이다. 인근에 서울지하철5호선 연장사업이 추진 중이며 김포한강로, 수도권 제1순환고속도로 등도 위치해 지역간 이동이 편리한 곳이다.  구리시 사노동 일원 건원지구에서는 1만4600가구가 공급된다. 당초 '구리 E-커머스 신성장 첨단도시 조성사업'을 추진했으나 사업성 부족 등을 사유로 장기간 보류된 지역으로 공공주택사업지구로 사업방식을 전환해 조성할 예정이다. 수도권 제1순환고속도로와 인접하고 잠실역까지 30분대 이동이 가능하며, 용암천, 왕숙천 등으로 둘러싸인 지역으로, 농수산물도매시장 이전 검토 등을 통한 자족기능 강화와 함께 수변생활권을 조성할 계획이다. 하남시 미사동 미사K-컬처, 1.2만호) 미사섬 인근으로 5호선이 위치하고 있고, 주변에 3호선, 9호선 연장사업이 추진 중으로 개통 시 서울 내 주요역까지의 접근성이 대폭 개선될 예정이며, 미사경정공원, 한강 수변 등 우수한 경관자원도 보유하고 있다. 하남시 감일동 감일2지구에선 6500가구가 공급된다. 감이천을 통한 올림픽공원, 한강으로의 접근성이 우수한 지역으로 인근 하남 감일지구 내 추진 중인 3호선 연장사업과 연계한 대중교통 체계를 구축할 예정이다. 이를 통해 기존 감일지구와 연계된 통합생활권으로 조성하고, 인근에 위치한 3기 신도시 하남교산지구 광역교통개선대책과도 함께 연계해 서하남IC 개선 검토 등 하남시 내 교통난 해소방안을 적기에 마련할 계획이다. 의정부시 호원동 의정부다락원지구엔 2600가구 공급된다. 주한미군 반환공여지인 캠프잭슨이 포함된 부지로 인근에 도봉산, 중랑천 등이 위치하여 자연경관이 뺴어나고, 지하철 1호선과 7호선 환승역인 도봉산역과의 접근성도 우수한 지역이다. 고양시 대곡동 고양대곡지식융합확장지구엔 4000가구를 짓는다. 대곡역은 GTX-A, 3호선 등 5개의 철도노선이 만나는 펜타역세권임에도 불구하고, 현재 개발 중인 기존 고양대곡지식융합지구는 대곡역 북측만 포함하고 있어, 남측을 포함한 체계적인 역사개발에 한계가 있는 지역이다. 이에 기존 고양대곡지식융합지구에 더해 대곡역 남측 부지도 일부 포함하여 환승체계 개선 등을 통해 단절된 역사를 입체적으로 연결하고 완성형 통합역세권으로 개발할 예정이다. 아울러 정부는 지난 8.13대책을 통해 마련한 '공공택지 최단기 착공모델'을 이번 신규택지 6곳에 적용한다. 이를 통해 지구지정 단계부터 단계별 조기화 방안을 적용하여 '30년 내 착공을 목표로 신속하게 공급을 추진할 계획이다.  이와 함께 국토부는 발표지구의 투기 근절을 위해 투기방지 대책도 철저하게 시행할 방침이다. 미공개 개발정보를 이용한 투기 여부 등을 확인하기 위해 국토교통부와 사업제안자인 LH의 전 직원과 업무관련자의 직계존비속의 토지 소유 여부를 조사했으며, 그 결과 투기 의심 사례는 확인되지 않았다. 지구와 인근 지역 내 최근 3년간 거래 2,917건을 대상으로 이상거래 조사수행 대상 654건을 선별하였으며, 추가 기획조사 등을 통해 위법의심 거래 적발 시 수사도 철저히 의뢰할 예정이다. 마지막으로 지난 8.13대책 시 신규택지 발표를 예고하면서 서울 GB 전역과 서울 인접 수도권 GB 등을 토지거래허가구역으로 지정한 바 있다. 당시 지정된 지역 중 이번 발표한 신규택지 후보지의 영향권은 제외하고, 나머지 지역은 토지거래허가구역을 해제하여 국민 재산권 제약을 최소화하는 한편, 후보지 일대의 투기 수요는 철저히 차단할 계획이다. 홍지선 국토부 장관은 "청년·신혼부부 등 실수요자가 선호하는 우수한 지역에 지속적으로 주택을 공급하는 것이 그 무엇보다 중요하다"며 "이번 신규택지는 지구 지정부터 착공까지 모든 절차에 최단기 착공 모델을 적용하여 신속하게 공급하는 데 총력을 다하겠다"고 말했다.  donglee@newspim.com 2026-10-29 10:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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