현대백화점그룹, 장호진·박홍진 부회장 승진…'안정 속 쇄신' 인사

AI 핵심 요약beta
- 현대백화점그룹은 29일 임원 50명 규모 정기인사를 발표했다
- 장호진·박홍진 대표를 부회장으로 승진시켜 책임경영을 강화했다
- 성과 중심 내부 발탁으로 경영 안정과 미래 역량을 높였다
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한섬 대표에 유태영 부사장 내정…승진 27명·전보 23명 등 50명 인사
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 현대백화점그룹이 장호진 현대지에프홀딩스 대표와 박홍진 현대그린푸드 대표를 나란히 부회장으로 승진시키며 핵심 경영진의 역할을 강화했다.
지주사와 주요 계열사의 경영 안정성을 높이는 동시에 내부 인재 발탁을 통해 조직에 변화를 주는 '안정 속 쇄신'에 무게를 뒀다.
현대백화점그룹은 29일 승진 27명과 전보 23명 등 총 50명 규모의 2027년 정기 임원 인사를 발표했다. 내년 1월 1일자로 시행되며, 전체 인사 규모는 예년과 비슷한 수준이다.
이번 인사에서는 부회장 2명과 사장 3명, 부사장 3명이 승진했다. 장호진 현대지에프홀딩스 대표이사 사장과 박홍진 현대그린푸드 대표이사 사장은 각각 대표이사 부회장으로 올라 그룹과 핵심 계열사의 지속성장을 이끈다.
한광영 현대홈쇼핑 대표이사 부사장은 대표이사 사장으로 승진했다. 윤영식 현대지에프홀딩스 부사장과 이헌상 현대그린푸드 부사장도 사장으로 승진하며 사장단에 합류했다.
한섬은 유태영 전무를 대표이사 부사장으로 내정했다. 박장서 현대디에프 대표이사 전무는 대표이사 부사장으로, 김봉진 현대백화점 상품본부장 전무는 부사장으로 각각 승진했다.
현대백화점그룹은 지주사와 주요 계열사 경영진의 위상과 역할을 높여 책임경영을 강화한다는 방침이다. 성과를 낸 내부 인재를 사장단과 고위 임원으로 발탁하고, 경영환경 변화에 대응할 인재를 신규 임원으로 선임해 미래 사업 역량도 높이겠다는 구상이다.
현대백화점그룹 관계자는 "그룹의 지속성장을 이끌어온 지주사 및 핵심 계열사 리더십의 격상과 역량 강화를 통해 경영 안정성과 책임경영을 더욱 공고히해 나가겠다는 의미"라며 "조직의 역동성과 미래 사업 역량을 집중적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.
nrd@newspim.com