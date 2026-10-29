부산교육청, 시도교육청 평가 6년 연속 전체 지표 '통과'

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청은 29일 교육부 평가에서 17개 지표를 모두 충족했다
- 부산시교육청은 6년 연속 전체 평가 지표 통과를 기록했다
- 부산시교육청은 재정 인센티브 2억5000만 원을 확보했다
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재정 인센티브 2억5000만 원 확보
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청의 주요 정책이 교육부 평가에서 모든 기준을 충족하며 변함없는 성과를 입증했다.
시교육청은 교육부 주관 '2026년 시·도교육청 평가'에서 17개 모든 평가 지표 기준을 달성했다고 29일 밝혔다.
교육부는 국가 교육정책에 대한 시·도교육청의 책무성을 높이고 우수사례를 발굴하기 위해 매년 평가를 실시한다.
올해 평가는 인공지능(AI) 미래인재 양성, 국가책임 공교육 강화, 학생 맞춤형 교육·돌봄 지원, 학교 공동체 회복 등 4개 영역으로 진행됐다.
시교육청은 사교육비 경감 추진과 성과, 고교학점제 안착 지원, 학생 마음건강 지원, 교원의 교육활동 보호, 학교폭력 근절 노력 등 전체 17개 지표에서 평가 기준을 충족했다.
올해부터는 기존 정량평가 등급제가 폐지되고 지표별 기준 달성 여부를 중심으로 평가가 이뤄졌다. 시교육청은 2021년부터 올해까지 6년 연속 모든 평가 지표의 기준을 달성했다.
이번 평가 결과에 따라 부산시교육청은 재정 인센티브 2억5000만 원을 확보했다. 교육청은 해당 재원을 부산교육 발전과 학교 현장 지원에 활용할 계획이다.
김석준 교육감은 "학교 현장에서 체감할 수 있는 교육정책을 추진하고 학생 한 명 한 명의 성장을 지원하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com