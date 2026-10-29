금융권 해킹 첫 금전 피해…가상자산 거래소 프라뱅, 1억원 사고

AI 핵심 요약beta
- 프라뱅은 24일 해킹으로 약 1억원의 자산 피해가 발생했다
- 프라뱅은 비정상 출금 확인 후 서비스를 잠정 중단했다
- 프라뱅은 회원 피해 자산 전액을 회사 자산으로 보전하기로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
빗썸·고팍스도 침해사고, 금융당국 점검 이후 피해 확인
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 가상자산 거래소 프라뱅에서 해킹 사고로 약 1억원 규모의 자산 피해가 발생했다. 프라뱅은 비정상적인 출금을 확인한 뒤 거래소 서비스를 잠정 중단하고 피해 자산을 전액 보전하기로 했다.
29일 프라뱅에 따르면 회사는 지난 24일 외부 비인가자의 접근으로 침해사고가 발생했다고 홈페이지를 통해 공지했다.
프라뱅은 당시 거래소 핫월렛에서 비정상적인 출금을 탐지하고 비상대응체계를 가동했다. 핫월렛은 인터넷에 연결된 상태에서 가상자산을 보관하고 입출금을 처리하는 전자지갑이다.
이후 거래소 시스템 전반을 점검하는 과정에서 보안 취약점을 확인했다. 현재까지 파악된 피해 자산은 약 1억원 규모다.
프라뱅은 회원 자산 보호를 위해 서비스 이용을 잠정 중단했다. 정확한 피해 규모를 조사한 뒤 회원 피해 자산 전액을 회사 자산으로 보전한다. 사고 사실은 관계기관에 신고했으며 침해 원인과 피해 범위도 조사하고 있다.
최근 금융권에서 해킹 사고가 잇따르는 가운데 실제 자산 피해가 확인된 첫 사례다. 금융당국은 지난 14일 금융권 해킹 사고 점검 결과를 발표하면서 프라뱅과 고팍스 운영사 스트리미의 침해사고를 확인한 바 있다.
빗썸에서도 지난 27일 사내 모바일 그룹웨어 시스템에 외부 비인가자가 접근해 임직원 개인정보가 유출됐다. 해당 시스템은 임직원들이 사용하는 업무용 메신저 등으로, 빗썸은 회원 개인정보가 포함됐는지 조사하고 있다.
고팍스 운영사 스트리미 역시 이달 금융당국의 점검 과정에서 침해사고가 확인됐다. 다만 침해 경로와 피해 범위 등 구체적인 사고 내용은 공개되지 않았다.
프라뱅은 "이번 사고를 계기로 전반적인 보안 강화와 시스템 고도화를 추진해 재발 방지에 만전을 기하겠다"며 "추가로 확인되는 사안이나 변경 내용은 회원들에게 안내하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com