신차 구매자 59% "가격 못 믿겠다"…차량 손상 경험도 85%

AI 핵심 요약beta
- 차봇모빌리티는 29일 차량 구매·관리 인식조사 결과를 발표했다
- 신차 구매자 59%는 차량 가격이 적정한지 확신하지 못했다
- 차량 보유자 85%는 손상을 겪었고 43%는 수리 없이 운행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 신차 구매를 고려하는 소비자 10명 중 6명은 차량 가격이 적정한지 확신하지 못하는 것으로 나타났다. 차량 보유자의 85%는 출고 이후 차량 손상을 경험했으며, 손상 경험자 43%는 수리하지 않고 운행하는 것으로 조사됐다.
차봇모빌리티는 차량 보유자와 1년 이내 신차 구매 예정자 300여명을 대상으로 실시한 '차량 구매·관리 인식조사' 결과를 29일 발표했다.
조사 결과 차량 구매 과정에서 가장 큰 고민으로 '가장 저렴한 가격인지 확신이 없다'는 응답이 59%를 차지했다. 금융 조건 비교의 어려움이 45%로 뒤를 이었으며 출고 대기 기간과 딜러에 대한 신뢰 부족은 각각 29%였다.
차량 보유자의 85%는 출고 후 손상을 경험했다고 답했다. 손상 유형은 주차 중 찍힘·긁힘이 71%로 가장 많았고 휠·타이어 손상 55%, 주행 중 스톤칩 43% 순이었다. 첫 손상을 출고 6개월 이내에 발견했다는 응답은 59%였다.
손상 경험자 중 43%는 수리하지 않고 그대로 운행한다고 답했다. 자비 수리는 39%, 자동차보험 처리는 33%였다. 보험을 이용하지 않은 이유로는 경미한 손상(66%)과 보험료 인상 우려(47%)가 주로 꼽혔다.
구매 혜택에 대한 선호도도 달랐다. 전체 응답자의 58%는 30만원 상품권을 선택했지만 1년 이내 신차 구매 예정자의 44%는 출고 후 100일간 손상 수리비 지원을 선호했다.
차봇모빌리티 관계자는 "소비자들은 구매 조건에 대한 확신과 출고 이후 예상치 못한 수리비 부담을 덜어줄 서비스를 함께 원하고 있다"며 "견적 비교부터 차량 손상 관리까지 지원을 확대하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com